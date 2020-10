In Wilco Kelderman ging altijd al een echte ronderenner schuil

De eerste keer dat Wilco Kelderman van zich deed spreken was in 2011. Hij behoorde nog niet tot de profploeg van Rabobank, maar mocht tussen de grote renners starten in de Tour de l'Ain, een lastige etappekoers in Frankrijk. De toen 20-jarige Barnevelder won direct de proloog. Hij bleek zeer geschikt voor dit soort wedstrijden en toonde zich ook sterk bergop. "Het klimmen zit in je bouw, misschien ook wel een beetje in je bloed", zei Kelderman destijds.

In 2012 debuteerde hij in de profploeg. Het talent werd voorzichtig gebracht en hij liet zich vooral zien in kleine rittenkoersen. Een jaar later kreeg hij een pittiger programma. Na een vijfde plaats in de Ronde van Romandië reed Kelderman voor het eerst een grote ronde: de Giro. En dat liep heel goed. Vooral in de slotweek zat hij regelmatig mee in de aanval en dat leidde uiteindelijk tot een zeventiende plaats bij zijn debuut. Zijn eerste grote overwinning bij de profs was het eindklassement in de Ronde van Denemarken.

Meeklimmen met de wereldtop

In 2014 mocht hij opnieuw starten in de Ronde van Italië en klom hij met de besten mee, met een knappe zevende plaats als eindresultaat. De Dauphiné meteen daarna liep nog beter. Wereldtoppers als Alberto Contador en Chris Froome hadden moeite om hem bergop te volgen. Kelderman werd vierde in het eindklassement. Later in het jaar reed hij zijn tweede grote ronde, die van Spanje. Daar stond hij lang in de top tien, maar in de slotweek viel hij terug naar de veertiende plaats.

Ferrari-motor

Op 23-jarige leeftijd wilde Rabobank hem echt stappen laten maken. Wielercommentator en ex-prof Bobbie Traksel zag dat wel gebeuren. "Hij heeft een motor van een Ferrari. Aan hem gaan we de komende jaren verschrikkelijk veel plezier beleven." Maar in 2015 lukte dat nog niet echt. Hij noteerde weliswaar zijn eerste top tien-plaats in een klassieker, de Waalse Pijl.

Hij pakte wel de nationale tijdrit-titel. "Ja, dit is een mooie opsteker naar de Tour", vond de kersverse kampioen. Maar zijn Tourdebuut werd een desillusie. Door meerdere valpartijen kon hij geen hoofdrol spelen, al was Kelderman op weg naar Rodez wel dichtbij etappewinst. In het naseizoen leek hij de Eneco Tour te winnen, maar uiteindelijk werd hij derde.

Andere omgeving

Een jaar later leek hij zowel in de Ronde van Baskenland als in de Ronde van Zwitserland op weg naar de eindzege, maar telkens ging het mis toen het erop aan kwam. En de Tour liep, mede door een val, ook niet naar wens met een 22ste plaats. Kelderman was ook een beetje klaar bij Lotto-Jumbo en zocht een nieuwe omgeving. Veel ploegen hadden interesse en hij koos voor Sunweb.

In topvorm begon hij aan het seizoen, maar in de Strade Bianche brak Kelderman zijn vinger. Dat kostte hem zijn voorseizoen. Zijn vorm behield hij toen hij aan zijn derde Giro begon. In dienst van de latere winnaar Tom Dumoulin stond hij zelf ook in de top tien, toen hij buiten zijn eigen schuld in botsing kwam met een motor. Hij brak daarbij opnieuw zijn vinger en lag er lang uit. Maar in het najaar kwam Kelderman ijzersterk terug met een vierde plaats in de Ronde van Spanje.

Drie sleutelbeenbreuken

In 2018 had Kelderman vooral weer veel pech. Hij brak zijn sleutelbeen in Tirreno-Adriatico en daarna nog een keer op het NK. Een operatie betekende meteen een streep door de Tour en dus moest Kelderman zich weer bewijzen in de Vuelta. Hij begon sterk, had daarna wat mindere dagen, maar eindigde weer beter en haalde net de tiende plaats.

Vorig jaar hield de pech maar aan, want in de Ronde van Catalonië brak hij voor de derde keer in ruim een jaar zijn sleutelbeen en ook nog een nekwervel. Zijn voorseizoen was weer naar de vaantjes. Hij herstelde net op tijd voor de Tour, maar was niet echt fit en moest na twee weken opgeven. En dus moest zijn seizoen voor het derde jaar op rij worden gered in de Vuelta. Kelderman reed in Spanje nooit met de allerbesten mee omhoog, maar was wel de regelmaat zelve en dat leidde tot een zevende plaats.

Eindelijk aan de top

Dit jaar kwam Kelderman vanwege corona maar weinig in actie, maar in de koersen die hij reed, toonde hij wel vorm. Voor de Tour werd hij niet geselecteerd, hij werd uitgespeeld als kopman in de Giro. En daar toonde hij dan eindelijk aan wat er al die jaren al inzat. Door pech kwam het er nooit uit in de Tour, in de Vuelta toonde hij zich al wel enkele jaren en nu blijkt hij op 29-jarige leeftijd in staat om mee te doen om eindwinst in een grote ronde. En zo krijgt Bobbie Traksel met zijn uitspraak uit 2015 alsnog gelijk.