“Over het algemeen tevredenheid over naleven coronamaatregelen”

In de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) wordt met strikte handhaving door boa’s en politie gecontroleerd of de coronamaatregelen worden nageleefd. Waar het eerder voornamelijk bij waarschuwen bleef, wordt er nu sneller beboet of een aanvullende maatregel opgelegd.

De beslissing om strakker te gaan handhaven is het rechtstreekse gevolg van de koers die premier Rutte vorige week bekendmaakte. Er zijn tot nu toe in oktober 45 boetes uitgeschreven op basis van de geldende noodverordening. “Gelukkig houden de meeste mensen zich aan de maatregelen”, aldus Ton Heerts, voorzitter VNOG. “Tijdens controles in de afgelopen week was te zien dat de meerderheid in onze regio zich goed aan de maatregelen houdt.”

Willens en wetens

Op enkele plekken in de regio werden afgelopen weekend de regels willens en wetens overtreden. In Zutphen heeft de politie direct een eind gemaakt aan een feest in een loods. Aan alle 24 aanwezige personen is een boete uitgedeeld voor het niet naleven van de coronavoorschriften. In Apeldoorn bleek dat bij controle voor een ander feit ook teveel mensen bij elkaar waren.

Supermarkten

Uit controles blijkt dat supermarkten in de regio de coronamaatregelen goed naleven. De meeste kassa’s zijn zo ingesteld dat na 20.00 uur geen alcoholhoudende producten kunnen worden afgerekend. Als in een supermarkt de maatregelen niet worden nageleefd, kan tijdelijke sluiting van twee weken volgen. Voorzitter van de VNOG Ton Heerts: “Ik merk dat de meeste mensen de maatregelen serieus nemen. Dat nu het aantal besmettingen heel iets minder hard oploopt, wil nog niet zeggen dat er sprake is van een ombuiging. Het aantal besmettingen is helaas nog steeds veel te hoog. Ook in onze eigen regio. Het is goed om te zien dat iedereen de zeilen bijzet om het virus terug te dringen, zodat de zorg het aan blijft kunnen en een volledige lockdown voorkomen kan worden.”

Samenwerking boa’s en politie

De samenwerking met boa’s en politie verloopt volgens de VNOG uitstekend. “Met alle 22 burgemeesters in de veiligheidsregio is afgesproken om qua handhaving een stap naar voren te doen. Daarvoor worden extra veiligheidsmedewerkers ingehuurd. Bijvoorbeeld beveiligers die normaal in de horeca of bij evenementen werken.”

Naleven basisregels

Alleen samen houden we het coronavirus onder controle. Het naleven van de basisregels is daarom nodig.

• Klachten? Blijf thuis en laat je testen;

• Houd 1,5 meter afstand

• Was vaak je handen;

• Hoest en nies in je elleboog;

• Ga weg als het druk is;

• Werk thuis, behalve als het niet kan;

• Draag een mondkapje in publieke

binnenruimtes.