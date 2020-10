Horeca Arnhem worstelt met coronamaatregelen

Robert Wittenberg , bedrijfsleider van Dudok Arnhem; "De sluiting van de horeca komt als een klap voor de horeca. Zeker ingrijpend te noemen. Wij verwachtten als bedrijf, zeker ikzelf, wel strengere maatregelen, maar ik heb ook gezien dat afgelopen maand een groot deel van de horeca bedrijven, daar reken ik zeker ook onszelf toe, de regels goed gehandhaafd hebben. Daarnaast hebben wij een heel ruim opgezette zaak en dankzij de terrasverruiming die we van de gemeente hebben gekregen hebben we een goede zomer kunnen draaien, maar ook een veilige zomer."



Wittenberg; "De nieuwe maatregelen beteken ogenblikkelijk voor de hele organisatie weer een nieuw uitgangspunt. We zijn op dit moment bezig onze voorraden verse producten in te vriezen en weg te werken naar sauzen en stoofpotjes etc. Wat we overhouden mogen de medewerkers mee naar huis nemen of brengen we alsnog naar de voedselbank. Dat betekent ook dat de radiatoren uitgaan en de koeling uitgaat. Echt afsluiten. Waar ik erg hard voor vecht is baanbehoud voor medewerkers. We zijn bezig met individuele gesprekken te voeren met alle teamleden om te zien in hoeverre we ze werk kunnen blijven verschaffen. Of dat we ze tijdelijk elders kunnen onderbrengen. Komend weekend willen we een soort Dudok Koek en Zopie gaan brengen in Arnhem. Een afhaal takeaway."