Een koninklijk huwelijk en een aanslag: koster Teun verlaat na jaren 'zijn' kerk

Zijn grootste hoogtepunt in die 22 jaar dat hij in Apeldoorn werkzaam is? Daarover hoeft Van Twist niet lang na te denken: "Sowieso het huwelijk van Maurits en Marilène. Ik was nog maar net binnen, een paar weken, toen ik werd geroepen door de kerkvoogdij, zo van: 'we hebben iets'."

Juliana en haar klik-klakcameraatje

"Alles was bijzonder aan die dag", vertelt de nu 65-jarige koster glunderend. Voor de kerkelijke ceremonie was alles al tot in de puntjes geregeld. De vraag was dus wat Van Twist nog meer voor het bruidspaar kon betekenen. "Toen zeiden ze: 'Als er nou binnen iemand een foto maakt, dan ga je ernaartoe en zeg je dat dat niet toegestaan is'. Want de pers had buiten een apart vak."

Kijk hier een video over de koster. Tekst gaat eronder verder:

Hij vervolgt: "Ik dacht: mwoah, ik ben wel wat gewend. Kom maar op. Ja, als dan Juliana heen en weer gaat wandelen met zo'n klik-klakcameraatje en foto's gaat lopen maken... dan wordt het wel even anders. Dus toen heb ik maar niks gedaan. Ook niet toen zij aan het avondmaal ging, wat ook niet de bedoeling was."

Toch nét even anders..

Van Twist doelt op de katholieke communie. Het huwelijk in de Grote Kerk was zowel een hervormde als een katholieke aangelegenheid. De van huis uit protestantse prinses Juliana kon niet zomaar aan de communie meedoen. Maar zij deed dat wel.

Tekst loopt verder onder de foto:

Prinses Juliana (rechts) in de Grote Kerk tijdens het huwelijk. Foto: Omroep Gelderland

Kun je daar op zo'n moment wat aan doen als koster? "Normaal gesproken, bij normale mensen wel. Maar mensen van het koninklijk huis zijn dan toch net even anders."

'Even een kaarsje branden'

Ook over het dieptepunt hoeft de koster niet lang na te denken: de aanslag bij de Naald op Koninginnedag 2009. "Als ik het zeg, krijg ik er nog kippenvel van. Daar is zoveel gebeurd, dat heeft zoveel impact. Tien dagen lang hebben we kaarsjes op die avondmaalstafel gehad. Dat hadden we nog nooit gehad; kaarsjes, in de protestantse kerk. Maar sinds die tijd hebben we een stilteruimte, waar je een kaarsje aansteekt."

Tegelijkertijd kun je er op die momenten wel echt zijn voor elkaar. Van Twist: "Aan de ene kant is het verschrikkelijk, aan de andere kant heel mooi dat je als wijkgemeente tien dagen open kon zijn. Dagen erna liepen honderden mensen naar de Naald. Nou, kerk open, even naar binnen, even een kaarsje aansteken."

Vissen en op de bank zitten

Het zijn de herinneringen die zijn loopbaan hebben getekend. Aan het einde van deze maand hangt koster Teun van Twist zijn nette jasje aan de wilgen. Ja, en dan? "Ik heb een caravan, ik heb vijf kleinkinderen, ik heb een lieve vrouw." Hij lacht: "Die volgorde gaat misschien een beetje door elkaar. Oh, en ik houd van vissen. Ik vermaak me wel."

Tekst loopt verder onder de foto:

Nog een paar dagen, dan sluit de koster voor de laatste keer de kerk. Foto: Omroep Gelderland

Wat gaat hij missen? "Je contact met de mensen, even gezellig een ouwehoerpraatje maken." Maar vanwege corona waren die praatjes al tot het minimum beperkt.

Per dienst zijn nu slechts dertig kerkgangers welkom. Als Van Twist gepensioneerd is, gelden die regels ook voor hem. "Dat bedenk ik mijzelf nu ook net. Ik heb al die kerkdiensten gedaan, en nu moet ik dadelijk met mijn vrouw op de bank gaan zitten. Kan ook gezellig zijn, maar het zal wel vreemd wezen."