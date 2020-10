Nico's vooroorlogse vakbladen krijgen een prachtig nieuw plekje

Hij had niet verwacht dat het zo snel zou gaan, maar blij is hij zeker. Nico Leliveld uit Apeldoorn vond tijdens een verbouwing aan zijn huis een tiental vakbladen van voor de oorlog in het plafond. Ze zijn voor smeden, lassers en installateurs. Via Gelderland helpt deed hij een oproep, omdat hij op zoek was naar een liefhebber voor de bladen. Na de uitzending stroomde zijn mailbox vol met reacties van geïnteresseerden.

De reacties waren heel uiteenlopend: van leraren die het leuk vonden om de vakbladen in de klas aan kinderen te laten zien, tot iemand die een familielid wilde verrassen die vroeger zelf in een smederij had gewerkt. Voor Nico de moeilijke opgave om uit al die reacties met mooie onderbouwingen een keuze te maken. "Ik heb zo'n 21 reacties gekregen. Na lang wikken en wegen heb ik besloten om een aantal mensen één vakblad toe te sturen, maar het merendeel gaat naar Smederij Cornelis Pronk", zegt Nico.

Beluister het gesprek met Nico Leliveld en Smederij Cornelis Pronk op Radio Gelderland:

Erfgoed

Cees en Janny Pronk zijn erg blij dat een groot aantal van de vakbladen naar hun smederij komt. Ze hebben een smederij in Andelst, die inmiddels ook valt onder de inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. In de jaren negentig is deze smederij ook gestart met de opleiding smeden, omdat er in Nederland geen opleiding meer was. Daarnaast verzamelen Cees en Janny ook alles wat maar met het vak te maken heeft. "We hebben in de loop der tijd meer dan duizend boeken verzameld over smeden, metaalbewerking en bouwstijlen."

Ook hebben ze verschillende tijdschriften en vakbladen die betrekking hebben op smeden/metaalbewerking in hun collectie. Cees: "We hebben van diverse families boeken en vakliteratuur mogen ontvangen." Maar er wordt actief gezocht: "We gaan ook wel boekenmarkten af en kijken wat we tegenkomen op dit vakgebied", laat Janny weten.

Bibliotheek

De inmiddels serieuze bibliotheek waar de smederij over beschikt is op aanvraag altijd voor mensen in te zien: "Als mensen een mooie schoorsteenkap willen hebben, maar geen idee hebben hoe deze eruit ziet? Dan kunnen ze altijd hier komen", zegt Janny. Ook kunnen liefhebbers in de bibliotheek terecht voor het tekenarchief van de Eerste Rotterdamse Stoomfabriek van Kunstsmeedwerken.

Foto: Omroep Gelderland

Met hart en ziel

De familie Pronk vind het belangrijk dat de documentatie die Nico vond bewaard blijft: Janny: "De oude ambachten zijn de oorsprong van de nieuwe beroepen. Daarom willen we graag zo veel mogelijk verzamelen, zodat de kennis bewaard blijft".

Het echtpaar is Nico dan ook erg dankbaar dat hij de moeite heeft genomen een goede bestemming te vinden voor de vakbladen: "Wij dragen het smeden een warm hart toe en zullen de bladen dan ook met hart en ziel bewaren".

Voor Nico is de zoektocht naar een mooie bestemming voor de vakbladen nu ook ten einde: "Ik wilde graag zo veel mogelijk mensen de kans geven deze vakbladen in te zien en ik denk dat ze bij deze smederij optimaal op zijn plaats zijn."

