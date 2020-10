Waarom Inge en Björn liever op straat slapen

Via internet kwam documentairemaker Lisa Hukker uit Arnhem in contact met Inge. Lisa wilde in de documentaire, die ze samen met Chanou van Kalleveen maakt, onderzoeken of daklozen een liefdesleven hebben. Ze was op zoek naar meerdere voorbeelden, maar bleef 'steken' bij Inge en Björn. Ze was onder de indruk van het tweetal en wil nu hun verhaal vastleggen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Respectloos

"Gisteren hadden we onze eerste draaidag", vertelt Chanou. "Het is interessant te zien hoe respectloos mensen soms naar Björn en Inge zijn. Jullie hebben het aan jezelf te wijten, zeggen ze, terwijl ze hun verhaal niet kennen."

Björn legt uit hoe het zo gekomen is. "We woonden bij mijn pleegvader, die overleed helaas. En wij stonden niet op het huurcontract en moesten daarom uit het huis. Daarom zijn we nu sinds 19,5 maand dakloos."

Zie ook: Hij is gevonden! Dakloze Shalom dolblij met nieuwe kar

'We willen niet gescheiden worden'

De twee kiezen er bewust voor niet in een daklozenopvang te slapen. "Daar slaapt een bepaald soort mensen. En wij willen niet gescheiden worden. Het is heel moeilijk voor een koppel om een onderkomen te vinden", aldus Inge. En dat terwijl er een moeilijke tijd aankomt. "Ik ben al half bevroren vannacht. Al slaapt hij aan de buitenkant en ik aan de binnenkant, dus ik heb het wel wat warmer dan hij."

Met de film willen de twee studenten Audiovisuele Media aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht een realistisch beeld geven van hoe het is om te leven zonder dak boven je hoofd. Om die documentaire te financieren en om Lisa en Björn te helpen, hopen ze op donaties. Daarom is een crowdfunding gestart. Daarop kunnen mensen die meeleven en meer willen weten hun bijdrage doneren.