Een uniek kijkje in een verpleeghuis in coronatijd, bekijk onze nieuwste vlog

Bekijk de vlog. De tekst gaat daaronder verder.

De begrafenis werd via een livestream bekeken. Mevrouw Saman vond het fijn om er toch nog, op een bijzondere manier, bij te zijn. "Het was gewoon geweldig. Heel de familie vond het zo prachtig", vertelt ze in de verpleeghuisvlog. "Het was af, kan ik zeggen. Het was zo fijn."

De broer van mevrouw Saman woonde in een ander verzorgingstehuis. Verpleger Rob: "Dat houdt in dat ze daar volop bezig zijn het virus onder controle te krijgen. En een manier te zoeken hoe we met dit virus kunnen leven, hoe we ermee om moeten gaan. Maar ondertussen overlijden er nog steeds mensen."

Verhuizen tijdens corona

Een andere bewoonster, mevrouw Post, verhuisde midden in de coronacrisis naar het woonzorgcentrum. "In het begin had ik moeite mee toen ik hier kwam", vertelt ze. "Het is niets niks, je huis verlaten. Je moet veel achterlaten."

Bang om sneller corona te krijgen in het verzorgingstehuis is ze niet. "Natuurlijk denk je: 'zou het hier ook kunnen komen?', maar dat moet ik naast mij neerleggen. Het kan overal komen."

Verpleger Rob wil met de vlogs die hij maakt voor Omroep Gelderland laten zien hoe het er in deze tijd aan toegaat. "Ik ben verpleegkundige in een verpleeghuis en ik zie de hele andere kant van het virus." Voordat hij op camera in gesprek gaat met de bewoners spreekt hij het goed door. "Ik leg uit waarom ik dit doe en waarom ik het zo belangrijk vind dat het zichtbaar wordt. En ik vraag altijd hoe ik ze moet aanspreken."

Zie ook: de vorige vlog van Rob