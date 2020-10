Terell Ondaan start in de basis bij NEC tegen Go Ahead

NEC speelt vrijdagavond thuis tegen Go Ahead Eagles met één wijziging in de basisopstelling. Terell Ondaan verschijnt voor het eerst aan de aftrap.

Dat gaat ten koste van Joep van der Sluijs. Ondaan zal naast Rangelo Janga in de spits spelen en Jonathan Okita verhuist naar de linkerflank. Trainer Rogier Meijer wil de wijziging nog niet bevestigen. "Terell is beschikbaar, maar ik heb de opstelling nog niet aan de jongens gegeven. Maar hij is één van de kandidaten om te spelen, dat is duidelijk."

Dat betekent dat NEC met 4-4-2 eigenlijk 4-2-4 speelt, want de buitenste middenvelders Okita en Elayis Tavsan zijn puur aanvallend ingesteld. De enige afwezige bij NEC is Mathias De Wolf (foto). De Belgische middenvelder revalideert nog altijd van een hardnekkige rugblessure.

NEC staat momenteel op de vijfde plaats met een punt meer dan vijf ploegen, waaronder Go Ahead. "Er staat nu een groepje dichtbij elkaar achter ons, waaronder Go Ahead. Een mooie uitdaging voor ons, want een stabiele ploeg met weinig goals tegen, maar ook weinig voor. We zullen snelheid moeten hebben en inventief moeten zijn in het aanvallen. Daar ben ik benieuwd naar morgen."

Opstelling:

Alblas; van Rooij, van Eijden, Bukusu, El Karouani; Tavsan, Vet, Bruijn, Okita; Janga, Ondaan.