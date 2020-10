Housheer in voorlopige EK-selectie Oranje

Dione Housheer uit Ulft is opgenomen in de voorlopige handbalselectie voor het Europees kampioenschap in Noorwegen en Denemarken. De handbalster uit Ulft is een van de 35 speelsters die bij de voorlopige selectie zitten.

Het EK wordt tussen 3 december en 20 december in Noorwegen en Denemarken afgewerkt. De Nederlandse handbalsters zijn ingedeeld in groep C met Hongarije, Servië en Kroatië. De Oranjedames zullen al hun poulewedstrijden in Trondheim afwerken. In de eerste wedstrijd treft het team van de bondscoach Emmanuel Mayonnade op 4 december Servië. In totaal zal de Fransman achttien spelers opnemen in zijn definitieve selectie. Deze wordt begin november bekendgemaakt.



Voor de 21-jarige Housheer is dit niet de eerste keer dat ze kans maakt zichzelf op een eindtoernooi te laten zien. De speelster voor de Deense club Nykøbing F. Håndboldklub won in 2019 met Oranje het WK in Japan. Op het vorige EK won Nederland een bronzen medaille.