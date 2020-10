Werkstraf geëist tegen musketier die toeschouwer neerschoot bij 'middeleeuwse' veldslag

Wat een mooie dag had moeten worden bij kasteel Huis Bergh in 's Heerenberg liep vorig jaar gruwelijk mis. Een toeschouwer die keek naar de nagespeelde Slag om Bergh werd uit het niets in haar buik geraakt door een afgeschoten projectiel. In de Zutphense rechtbank werd donderdag 80 uur werkstraf geëist tegen de veroorzaker.

De vrouw stond met haar kinderen te kijken toen ze werd geraakt. De afgevuurde metalen stok perforeerde de endeldarm, dikke darm- en dunne darm van de vrouw. "Tegen 14.00 uur begon de voorstelling, soldaten en jonkvrouwen komen op het plein. Een paar seconden later voelde ik een brandende pijn in mijn buik", vertelt de jonge vrouw.

'Vlees, huid en vet kwamen uit mijn buik'

In de rechtbank vertelde ze donderdag dat terwijl de acteurs doorgingen met het spel en er om haar heen opnieuw schoten klonken, zij verging van de pijn. "Vlees, huid en vet kwam uit mijn buik." Haar kinderen keken toe hoe ze de metalen pompstok snel uit haar buik wist te trekken, en om hulp schreeuwde. Niet veel later arriveerde de ambulance.

Bijna twee weken lag ze in het ziekenhuis en realiseerde ze zich dat het incident ook heel anders had kunnen aflopen. "Wat als de pompstok mijn kinderen had geraakt, of mijn vitale organen?" Inmiddels is ze lichamelijk aan de betere hand, maar psychisch kampt ze nog steeds met klachten. Zoals herbelevingen van het ongeluk en angst voor harde knallen.

Ervaren musketier

De pompstok werd afgevuurd door een 67-jarige man uit Lichtenvoorde, die al ruim 18 jaar historische wapens bedient tijdens evenementen. Nooit eerder ging er daarbij iets mis, tot die bewuste dag. De man maakte vermoedelijk een fout, met desastreuze gevolgen. “Het gaat om een split second, je bent bezig met de handelingen, het gevecht, het gaat zo snel."

Terwijl hij bezig was het geweer, een musket, te vullen om te gaan schieten, raakte er een kokertje met daarin kruit los van zijn kostuum. "Het leertje is waarschijnlijk gebroken, of geknapt."

"Ik til mijn musket op, blijf hangen achter m’n bandelier, waardoor de loop omhoog komt en op dat moment heb ik haar geraakt." Hoewel hij nooit tijdens het schieten het kruit had mogen oprapen, deed hij dat wel. Naar eigen zeggen om ongelukken te voorkomen. "Ik wilde voorkomen dat het zou blijven liggen, en later in handen van kinderen terecht zou komen."

Wapenvergunning ingeleverd

Niet veel later hoorde de man dat er iemand uit het publiek gewond was geraakt. "Dat moment dat ik m’n pompstok kwijt was, stortte m’n wereld in, verschrikkelijk. Ik heb altijd gezegd, ik hoop dat dit soort dingen nooit gebeurt."

De man is inmiddels gestopt met zijn hobby. Hij heeft zijn wapenvergunning kort na het incident ingeleverd. "Ik heb daarna nog een evenement bezocht, maar was twee dagen van slag."

Werkstraf

Volgens de officier van justitie heeft de man het niet expres gedaan, maar had hij anders kunnen handelen. Naar de mening van het Openbaar Ministerie (OM) is er daarom sprake van verwijtbare onvoorzichtigheid. Een werkstraf voor de duur van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk, vindt de officier daarom passend.

Volgens de advocaat van de verdachte deed de musketier juist alles om de Slag om Bergh zo veilig mogelijk te laten verlopen. "Hij zorgde ervoor dat er de dag voor het evenement het publiek achter een lint zou komen te staan." Het publiek stond uiteindelijk op dertig meter afstand. De advocaat pleit daarom voor een voorwaardelijke werkstraf.

Veiligheid evenementen

Het slachtoffer hoopt in ieder geval dat de rechtszaak ervoor zorgt dat er nog eens goed wordt gekeken naar de veiligheid bij soortgelijke evenementen, om ervoor te zorgen dat dit hopelijk nooit meer gebeurd. "In het bijzijn van mijn man en kinderen had ik bijna dood kunnen zijn."

Op donderdag 5 november doet de rechter uitspraak.