LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 21 oktober

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

woensdag 21 oktober

23:01 - '72 uur zelfisolatie te kort'

Mensen die positief zijn getest op covid-19 en (nog) geen last hebben van symptomen krijgen het RIVM-advies drie dagen in zelfisolatie te gaan. Vooraanstaande virologen zetten vraagtekens bij die voorgeschreven 72 uur, nu het aantal besmettingen toeneemt. Volgens Bert Niesters (UMCG in Groningen) is het veiliger om tien dagen zelfisolatie aan te houden. "Want het duurt tot maximaal tien dagen tot je klachten krijgt", zegt Niesters.

Lees meer hierover bij de NOS.

22:47 - Hoogste risiconiveau nu voor Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid

In nog acht regio's is het aantal coronabesmettingen zo hoog opgelopen dat de situatie er nu 'zeer ernstig' is. Ze hebben het vierde en hoogste risiconiveau gekregen op de coronakaart. Die status geldt vanaf vandaag voor onder meer Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid. Voor beide regio's geldt bijvoorbeeld dat bron- en contactonderzoek niet meer effectief is. Daardoor is zicht op de verspreiding van het virus beperkt.

De status 'ernstig' geldt in Noord- en Oost-Gelderland.

Het risiconiveau heeft vooralsnog geen gevolgen. De strenge maatregelen die het kabinet vorige week aankondigde, gelden in het hele land en blijven nog minstens drie weken van kracht. Wanneer het aantal nieuwe besmettingen genoeg is teruggelopen, wil het kabinet overstappen op een regionale aanpak.

Lees hier meer over de risiconiveaus.

21:15 - Miljoen bezoekers voor Watermuseum

Het Nederlands Watermuseum in Arnhem heeft deze woensdag de miljoenste bezoeker ontvangen. De mijlpaal werd vanwege de coronamaatregelen op bescheiden wijze gevierd.

 

Lees hier meer.

20:15 - 'Verwijderen kanaal Lange Frans niet vanwege Arjen Lubach'

Dat het YouTube-kanaal van Lange Frans is verwijderd had niets te maken met het kritische item uit Zondag met Lubach. "We nemen beslissingen op basis van onze communityrichtlijnen, niet omdat YouTube het onderwerp is van een kritisch tv-programma", reageert de Nederlandse tak van YouTube woensdagavond op Twitter.

Lange Frans. Foto: ANP

19:36 - Heinen Delfts Blauw ziet kansen door corona

Heinen Delfts Blauw in Putten kan ondanks de coronapandemie extra personeel aannemen. Het bedrijf dat gespecialiseerd is in Delfts Blauw aardewerk, legt meer focus op de webshop.

Bekijk de video:

 

Lees ook: Heinen Delfts Blauw ziet kansen door corona

19:18 - 'GGD accepteert uitslag commerciële coronatest vaak niet'

De GGD Hollands Midden waarschuwt voor commerciële coronatesten die op steeds meer plaatsen worden aangeboden. In veel gevallen accepteert de GGD de uitslag van een commerciële coronatest niet, waardoor mensen dan alsnog een test bij de GGD af moeten nemen. Dat schrijft Omroep West.

Foto: ANP

18:33 - St Jansdal: 'Does lief'

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk ziet de verbale agressie en intimidatie toenemen. Het ziekenhuis zegt hier iets over op zijn eigen pagina op Facebook.

 

18:30 - Patiënten in ziekenhuizen met klachten 'die lijken op corona'

De ziekenhuizen stromen niet alleen vol met coronapatiënten, maar ook met mensen die heel ziek zijn en klachten hebben die op corona lijken. Van die mensen staat dus nog niet officieel vast dat ze besmet zijn. Maar juist die patiënten leggen een groot beslag op de capaciteit.

Lees hier meer.

 

15:37 - Gelderland breekt eigen record met 850 besmettingen

In onze provincie kwamen er de afgelopen 24 uur 850 coronabesmettingen bij. Dat het is hoogste nieuwe aantal coronagevallen tot nu toe in onze provincie.

Het vorige record van 813 besmettingen in één dag stamt van vorige week. De afgelopen dagen kwamen er steeds tussen de 700 en 800 nieuwe gevallen bij. Met 850 is er nu dus een uitschieter naar boven.

Het aantal ziekenhuisopnames in Gelderse ziekenhuizen steeg met dertien stuks, tegen twaalf op dinsdag. Er kwamen bovendien elf nieuwe sterfgevallen bij in onze provincie, tegen zes een dag eerder.

Lees het hele bericht hier.

15:08 - Bewegen is goed in coronatijd, maar neem kleine stapjes

Uit onderzoek van deze week blijkt dat één op de drie Nederlanders sinds de coronacrisis bewuster bezig is met zijn gezondheid. Volgens Noor Willemsen van het Kenniscentrum Sport en Bewegen zijn onze gewoontes door corona doorbroken en moeten we wel meer nadenken over onze gezondheid.

Volgens haar kunnen alle beetjes helpen. Zoals wandelen. Maar je moet wel realistische doelen stellen en klein beginnen. Stap voor stap. Niet gelijk zwaar gaan sporten.

Luister hier naar haar verhaal in het radioprogramma Lunchpauze van Omroep Gelderland:



omroepGLD · Noor Willemsen Bewegen In Kleine Stapjes



14:35 - Het belangrijkste nieuws

Nederland telde de afgelopen 24 uur 8764 nieuwe besmettingen. Dat is het hoogste aantal binnen één dag tot nu toe.

Druten is de grootste 'brandhaard' van onze provincie.

Veel huisartsenpraktijken hebben te maken met personeelstekort door ziekte of quarantaine.

14:32 - Landelijk record met 8764 nieuwe besmettingen

De afgelopen 24 uur hebben coronatests 8764 nieuwe besmettingen aan het licht gebracht. Dinsdag rapporteerde het RIVM nog 8175 nieuwe besmettingen.

Het virus heeft ook weer 59 levens geëist, blijkt uit de jongste cijfers. Sommige sterfgevallen waren al eerder te betreuren, maar werden nu pas bekend.

13:04 - Koningspaar: Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben in een videoboodschap aan het Nederlandse volk gezegd dat het ze pijn doet 'uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben'. Ze reageren daarmee op de grote ophef die ontstond toen ze met hun dochters op vakantie gingen naar Griekenland. "Het was heel onverstandig om geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving", aldus de koning.

Bekijk de videoboodschap:

 

11:25 - Bewoners verpleeghuis krijgen minder vaak bezoek

Ook nu er geen landelijk bezoekverbod meer is voor verpleeghuisbewoners, komt naar schatting een op de vijf naasten minder vaak langs dan voor het verbod. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht (UM) en het Radboudumc in Nijmegen.

De resultaten komen uit een zogenoemde monitorstudie door de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg van UM en het Radboudumc, waarin 76 verpleeghuislocaties in Nederland worden gevolgd. Uit de laatste meting, van begin oktober, blijkt volgens de UM dat reguliere activiteiten in de meeste verpleeghuizen weer zoveel mogelijk in gang zijn gezet.

De inzet van vrijwilligers blijft echter wel achter, vooral omdat zij zelf wegblijven uit het verpleeghuis. Verder is de werkdruk die medewerkers ervaren sinds de eerste coronagolf in de meeste verpleeghuizen niet afgenomen en is het ziekteverzuim hoog. "Dit lijkt mede gerelateerd te zijn aan de angst voor en het voorkomen van nieuwe besmettingen", aldus de universiteit in Maastricht.

Foto: ANP

10:25 - 'Omzet restaurants en cafés gekelderd'

De pinomzet in de horeca is in de eerste week van de sluiting minder hard gedaald dan tijdens de eerste horecasluiting in maart. Dat blijkt uit pinomzetcijfers van ING, meldt de NOS.

Waar cafés en restaurants op de eerste dag van de sluiting in maart zo'n 85 procent minder pinomzet draaiden dan normaal voor die tijd van het jaar, was dat op 15 oktober zo'n 65 procent minder.

08:44 - Personeelsuitval bij bijna 6 op de 10 huisartsenpraktijken

In bijna zes op de tien huisartsenpraktijken vielen in de afgelopen week huisartsen en praktijkmedewerkers uit door ziekte of doordat ze thuis in quarantaine zaten. Ruim 20 procent van de praktijken bood noodgedwongen minder patiëntenzorg, meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging op basis van een peiling onder haar leden.

In veruit de meeste gevallen konden collega's de uitval tot nu toe opvangen. De LHV pleit voor de inzet van sneltesten bij huisartsen om zichzelf en personeel snel te kunnen testen. "Anders heeft dit onvermijdelijk gevolgen voor de continuïteit van huisartsenzorg. We hebben elke zorgprofessional hard nodig om te voorkomen dat patiënten lang moeten wachten tot ze zorg krijgen", zegt de koepelorganisatie.

07:40 - Zorgelijke cijfers in Montferland, burgemeester schrijft brief

Het aantal besmettingen in de gemeente Montferland loopt snel op. Dat is reden voor burgemeester Peter de Baat om een brief te schrijven aan de inwoners. "Er is echt verandering in gedrag nodig", stelt het. Nog te vaak ziet hij het mis gaan bij bijvoorbeeld ouders aan de rand van het schoolplein, rondom sportvelden of in de natuur. Er wordt daarom nu strenger gehandhaafd.

Lees hieronder zijn volledige brief:





07:12 - Het belangrijkste nieuws