LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 20 oktober

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

dinsdag 20 oktober

22:16 - Dit zijn de grootste coronabrandhaarden van onze provincie

Het is een week na de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge waarin ze aankondigden dat er strenge maatregelen gingen gelden voor het hele land. De horeca zit inmiddels op slot, de verkoop van alcohol is na 20.00 uur verboden en het dragen van mondkapjes wordt verplicht. Hoe staat Gelderland er deze dinsdag voor?

Lees hier het verhaal met cijfers over de grootste Gelderse brandhaarden.

Foto: ANP

21:50 - De kerstpakketten zijn dit jaar anders dan we gewend zijn

Alles is anders dit jaar door het coronavirus, zelfs de inhoud van het kerstpakket. Door het virus zien de pakketten er dit jaar anders uit en komen de orders veel later binnen. Desondanks groeit de vraag naar de pakketten.

 

20:59 - Eenzaamheid bij mensen met beperking, theater biedt uitkomst

Het is voor veel mensen lastig om alleen thuis te zitten vanwege de coronacrisis, maar voor mensen met een beperking is het extra zwaar. Vooral als je ook nog eens in de horeca werkt en te maken hebt met de sluiting van de zaak waar je werkt. Bij Theater Tegendraads in Wageningen komen ze bij elkaar in de strijd tegen eenzaamheid.

 

19:42 - Opgesloten door corona: 'Henk was altijd aan het kijken waar zijn Aaltje bleef'

"Het is iets wat je in horrorsenario's ziet en vervolgens zelfs mee maakt", vertelt Alie Onderwater. Vorig jaar augustus werd haar Henk getroffen door een herseninfarct. Na een periode van ziekenhuis en revalidatie, kwam hij begin dit jaar in een verzorgingshuis terecht en daar ging na drie dagen de boel op slot vanwege corona.

Lees hier het hele aangrijpende verhaal.

Foto: Omroep Gelderland

19:39 - Weer enorm veel besmettingen met corona in onze provincie

Uit nieuwe cijfers van het RIVM blijkt dat de voorbije 24 uur in totaal 796 personen in onze provincie positief zijn getest op het coronavirus. Dat

schuurt aan tegen het record dat vorige week werd gevestigd.

Lees hier het verhaal met alle Gelderse cijfers.

Foto: ANP

12:56 - Rechter verlaagt opnieuw meerdere coronaboetes

De kantonrechter in Arnhem heeft opnieuw achttien coronaboetes tegen het licht gehouden. In de meeste gevallen is de boete van 390 euro verlaagd naar 95 euro. Een aantal mensen is zelfs helemaal vrijgesproken.

In vrijwel alle zaken was sprake van een blanco strafblad en werd geklaagd over de hoogte van de standaardboete van 390 euro. Met daarbij als gevolg een aantekening op het strafblad en het daardoor niet krijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

In de nieuwe Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 is een verlaging voor 1,5 meterzaken naar 95 euro opgenomen. Deze wet is aangenomen door de Tweede Kamer maar moet nog door de Eerste Kamer.

Afgelopen week verlaagde de rechter in Arnhem al negentien boetes naar 95 euro. Deze boete komt automatisch niet op het strafblad omdat die lager is dan 100 euro en heeft dus geen gevolgen voor de VOG.

Foto: ANP

12:52 - Longecho kan CT-scan vervangen bij vaststellen corona

Een eenvoudige longecho kan de veel meer belastende CT-scan vervangen bij het vaststellen of een patiënt Covid-19 heeft. De resultaten van beide technieken komen vrijwel overeen, blijkt uit een onderzoek dat is gedaan onder bijna tweehonderd patiënten in de academische ziekenhuizen Radboudumc in Nijmegen en Amsterdam UMC.

Met een draagbaar longecho-apparaat kan de arts ook goedkoper en sneller volgen hoe het met een zieke coronapatiënt gaat, aldus hoogleraar interne geneeskunde en onderzoeksleider Frank Bosch van het Radboudumc.

In het Radboudumc vervangt het echografieapparaat al vaker de aloude stethoscoop, waarmee een dokter de longen beluistert. "Ik heb een apparaatje van ongeveer 2500 euro in mijn zak. Dat koppel ik aan mijn smartphone en vervolgens kan iedereen, ook de patiënt, zien hoe de longen er uit zien", aldus Bosch. Bij een ernstige coronabesmetting heeft een patiënt een longontsteking die zich vooral aan de buitenkant van het longweefsel bevindt. De beelden van de longecho kunnen op elke plek door elke arts worden bekeken. "We hebben het apparaat recent gebruikt in Suriname. Daar werden echo's gemaakt, die we in Nederland mee beoordeelden."

Een longecho wordt aan het bed gemaakt terwijl een patiënt voor een CT-scan naar een speciale afdeling moet. Dat is niet alleen voor de zieke prettiger maar vereist ook minder inzet van zorgpersoneel. Veel kleinere ziekenhuizen hebben bovendien geen eigen, kostbaar scanapparaat. Longechografie kan volgens Bosch overal worden gedaan en is in deze coronapandemie daarom ook een uitkomst voor de spoedeisende hulp, huisartsenposten en verpleeghuizen. "Het vaststellen van de kenmerkende longschade is een belangrijk onderdeel van de diagnose Covid-19."

12:20 - Van Gogh en Mondriaan bezoeken Gelderse ouderen

Door de coronacrisis hebben veel kwetsbare ouderen minder activiteiten en bezoek. Daarom brengt de Museum Plus Bus kunst uit musea naar deze ouderen toe.

Veertien replica’s van topstukken uit Nederlandse musea gaan ‘on tour’ langs verzorgingstehuizen in Nederland. Zo is er werk van Van Gogh en Mondriaan te zien.

Tussen 19 oktober en 16 november bezoekt de Museum Plus Bus senioren in Arnhem, Berg en Dal, Doesburg, Doetichem en Zelhem.

Hendrikje Crebolder voorzitter van de Museum Plus Bus; “Deze ouderen zijn vaak extra eenzaam door de Corona-maatregelen en de gedeeltelijke lockdown. Daarom komen we graag naar ze toe om ze met deze kunst een hart onder de riem te steken.”

Foto: Museum Plus Bus Milagro Elstak

11:56 - Kerken bieden hulp aan

Tientallen kerken en christelijke organisaties hebben in een brief aan het kabinet aangeboden mee te helpen in de tweede coronagolf. Dat meldt de NOS. Ze schrijven dat ze bereid zijn onder meer gebouwen en vrijwilligers beschikbaar te stellen.

Tijdens de eerste golf hadden de kerken ook de handen al ineen geslagen in de actie "Niet alleen" en dat willen ze nu weer doen.

09:36 - Korte lontjes door corona

Door corona hebben veel mensen een kort lontje. Medewerkers in ziekenhuizen, winkels en het openbaar vervoer krijgen steeds vaker te maken met schelden, schoppen en slaan.

Heeft u er last van? Geef hier uw mening.

09:08 - Actie: #mondkapjegeenzwerfkapje start

Sinds de uitbraak van het coronavirus liggen er steeds vaker gebruikte mondkapjes op straat.

De organisatie Nederland Schoon denkt dat het probleem van 'zwerfkapjes' met de mondkapjesplicht in aantocht alleen maar groter wordt.

Nederland Schoon start daarom vandaag samen met de Plastic Soup Foundation de campagne #mondkapjegeenzwerfkapje

07:30 - Strengere handhaving coronaregels

Politie en boa's gaan de coronaregels strenger handhaven. Dat is de uitkomst van het Veiligheidsberaad van maandagavond.

Tot nu toe werd er vooral op zware overtredingen gelet, nu controleren agenten en boa's ook het alcoholverbod en het aantal mensen dat bij elkaar staat. Dat zegt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad: "Het is niet alleen nu een kwestie van vrij willen. Het is niet alleen een kwestie van mekaar informeren. We treden nu ook op als je ondanks een waarschuwing niet wilt luisteren."

06:08 - Horeca wil via de rechter weer open

De sluiting van de horeca wordt dinsdag aangevochten in de rechtbank in Den Haag. De Haagse bodega De Posthoorn heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat, diverse andere horecaondernemers sloten zich vervolgens daarbij aan.

Inzet van de rechtszaak is dat de sluiting van restaurants, opgelegd door het kabinet in verband met het coronavirus, direct wordt opgeheven. Het kabinet maakte vorige week een pakket strengere maatregelen bekend, om de uitbraak weer terug te dringen. Restaurants, lunchrooms en cafés moeten een maand de deuren sluiten, afhaal blijft wel mogelijk.

Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over het coronabeleid, opperde echter een dag later dat restaurants mogelijk open kunnen blijven. Ze moeten dan wel gezondheidschecks blijven uitvoeren en de 1,5 meter afstand moet gewaarborgd zijn.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) liet in reactie op het kort geding weten alle begrip te hebben voor deze gang naar de rechter.