LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 19 oktober

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

maandag 19 oktober

21:41 - Politie extra scherp op 'zuipketen'

19:55 - Angst voor tekort aan personeel in verpleeghuizen

Zorgkoepel Liemerije, met zeven verpleeghuizen in De Liemers, richt een snelteststraat in voor het eigen zorgpersoneel. "We willen minder afhankelijk zijn van de GGD om de continuïteit van de zorg te kunnen waarborgen."

19:12 - Ruim 400 coronaboetes in eerste weekend gedeeltelijke lockdown

In het hele land zijn in het eerste weekend van de gedeeltelijke lockdown 435 coronaboetes uitgedeeld. Dat zei Nationaal Commandant Corona bij de Nationale Politie Willem Woelders, in het radioprogramma EenVandaag. Ook zijn er 756 waarschuwingen gegeven aan mensen die zich niet hielden aan de coronaregels.

"Boetes zijn nooit een doel op zich. Waar het kan waarschuwen we nog steeds", zei Woelders. "We treden op om een einde te maken aan gevaarlijke situaties voor de gezondheid." Volgens de commandant houdt het merendeel van de bevolking zich netjes aan de regels, maar met name bij jongeren ziet de politie dat niet iedereen zich aan de afspraken houdt.

15:29 - 723 nieuwe besmettingen, 12 ziekenhuisopnames en 2 doden

Op basis van de laatste cijfers van het RIVM zijn er in Gelderland 723 nieuwe besmettingen, 12 (*) ziekenhuisopnames en 2 (**) doden. De doden worden gemeld vanuit Heumen en Renkum. Opvallend is het aantal van 85 besmettingen in Nijmegen.

(*)De cijfers van het aantal ziekenhuisopnamen zijn onvolledig. Er zijn (vooralsnog) geen regionale cijfers beschikbaar. Het aantal actuele opnames ligt waarschijnlijk hoger.

(**) De cijfers van het aantal overledenen zijn onvolledig. Er is geen registratieplicht en er zijn geen regionale cijfers beschikbaar. Het aantal doden ligt waarschijnlijk hoger.

14:30 - Voor het eerst in 5 dagen minder besmettingen dan dag eerder

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat tussen zondag- en maandagochtend bij 8015 mensen het coronavirus is vastgesteld. Dat is de eerste keer in vijf dagen dat het aantal besmettingen lager is dan de dag ervoor. Zondag telde het RIVM nog 8184 positieve tests in het voorgaande etmaal. Dat getal hebben de onderzoekers nu bijgesteld naar 8177.

14:06 - Ziekenhuis Rijnstate blaast extra corona-afdeling voorlopig af

Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem meldt dat er voorlopig geen reden is om meer plaatsen vrij te maken voor corona-patiënten. Voor het weekeinde werd gedacht dat het wellicht nodig was om twee extra ic bedden bij te plaatsen en om een derde afdeling in de speciale kliniek voor corona-patiënten te openen.

Een woordvoerder van het ziekenhuis meldt: "De druk is uitgebleven. Het is flink aanpoten, maar we hebben het goed in de greep.

Het ziekenhuis heeft nu acht patiënten op de IC en 2 op de MC. In de kliniek liggen in totaal 18 patiënten, verdeeld dus over de twee afdelingen.

13:10 - Helikopter vliegt om patiënten te verhuizen

Een speciale helikopter vliegt vanaf vandaag om patiënten van het ene naar het andere ziekenhuis te vervoeren. De lifeliner is speciaal ingericht voor het vervoer van coronapatiënten.

Het academische ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen zorgt samen met mobiele medische teams van andere ziekenhuizen voor de bemanning met een spoedarts en een speciale verpleegkundige.

In het voorjaar is deze traumahelikopter ook ingezet voor coronavervoer in Nederland en Duitsland. Toen zijn tot eind mei 66 coronapatiënten uit heel Nederland overgebracht naar Duitse ziekenhuizen.

Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn is nu bezig om op de parkeerplaats voor bezoekers plaats vrij te maken voor de helikopter. Die moet patiënten met corona vanuit de randstad naar Apeldoorn verhuizen. Apeldoorn heeft geen heli-landingsplatform en daarom is de parkeerplaats nodig.

12:57 - Traumaheli onderweg naar covidpatiënt

De traumaheli met personeel van het Radboudumc in Nijmegen aan boord haalt de eerste covidpatiënt op voor vervoer naar een Duits ziekenhuis.

12:22 - Ook geen carnaval in Didam en 's-Heerenberg

Carnavalsverenigingen d’Olde Waskupen uit ’s-Heerenberg en De Geinsköp uit Didam hebben een streep gezet door dit carnavalsjaar. Hoewel het coronavirus veel activiteiten onmogelijk maakt, laten de verenigingen weten nog wel met alternatieven te komen. Dat meldt onze mediapartner REGIO8.

11:44 - Streep door Arnhemse carnavalsoptocht, mogelijk wel zomereditie

De geplande carnavalsoptocht op zondag 14 februari in Arnhem gaat niet door. Dat laat de organisatie weten. "Tot onze grote spijt hebben wij moeten besluiten om de Ernemse Optog 2021 af te gelasten", schrijft de organisatie.

"Wij staan te popelen om de Ernemse Optog te organiseren, maar ieders gezondheid is het allerbelangrijkste", valt te lezen in een persbericht. De organisatie was een aantal weken geleden nog positief was over de mogelijkheden, maar door de aangescherpte coronamaatregelen is er nu geen kans het evenement op een "verantwoorde en plezierige wijze te organiseren".

Toch gaat de organisatie niet op de handen zitten. In overleg met carnavalsverenigingen en de gemeente Arnhem wil de organisatie kijken naar de optie om een zomercarnavalsoptocht op poten te zetten.

11:34 - Apeldoorner knapt laptops op en geeft ze weg

Apeldoorner Gerhard van de Beek knapt oude laptops en computers op. Vervolgens geeft hij ze weg aan mensen die er zelf geen kunnen kopen. Juist in deze corona-tijd merkt hij dat de vraag naar die apparaten groot is, maar het aanbod klein.

Via Gelderland Helpt doet hij daarom een oproep om kapotte en afgedankte laptops en computers bij hem te bezorgen. Na een opknapbeurt kan hij er dan weer anderen blij mee maken.

10:55 - Taxibranche weer in problemen door lockdown

Marco en Marco uit Apeldoorn zijn taxichauffeur, maar hebben geen klanten meer. Sinds de lockdown hebben ze geen ritten meer, en door de herfstvakantie ligt ook al het leerlingenvervoer stil. Tijdens de eerste lockdown luidden Marco Töpfer en Marco Broekhuis ook al de noodklok, maar nu komen ze opnieuw in de problemen. Toch gaan ze niet stil zitten. Töpfer is nu in dienst bij Broekhuis gegaan en kijkt nu of hij iets kan doen in de uitvaartbranche.

Lees hier meer over Marco en Marco

10:42 - Vakantieschool om achterstand ivm corona in te halen

Velen hebben nu herfstvakantie. Maar in Harderwijk kunnen leerlingen toch naar school. Daar houdt Landstede een speciale vakantieschool. Dat doen ze daar wel vaker in de zomervakantie. Maar omdat sommige leerlingen tijdens de corona-tijd achterstand hebben opgelopen, houdt Landstede nu voor het eerst een herfst-vakantieschool.

Zo'n 45 leerlingen hebben zich aangemeld en werken hun kennis van het Nederlands, rekenen of Engels bij.

09:47 - Corona-actie in Velp

In Velp laat iemand zijn corona-mening horen via een aanhanger achter een auto.

09:24 - Wandelmissie van doolhof naar Binnenhof

Horecaondernemer Bert van Zijtveld en vriend Alain Schepers uit Ruurlo lopen van het doolhof in Ruurlo naar het Binnenhof in Den Haag. Hun missie: ideeën voor de toekomst voor de horeca aanbieden aan minister Hugo de Jonge en premier Mark Rutte.

Na de persconferentie van het kabinet van vorige week bedachten ze een wandelmissie waarbij ze onderweg praten met collega's uit de horeca. De twee zijn tien dagen onderweg en zoeken nog slaapplaatsen.

Lees hier meer over de wandelmissie.

08:59 - Inbrekersgilde slaat dit jaar minder toe

De najaarsgolf van woninginbraken zal dit jaar door de coronamaatregelen grotendeels uitblijven. Deze maand slaan inbrekers al 30 procent minder toe dan vorig jaar. Dat blijkt uit de Inbraakmonitor van Interpolis waarover het AD schrijft. De politie bevestigt de trend.

Normaal loopt het aantal inbraken in september langzaam op om met de feestdagen in december te pieken. Nu gebeurt het omgekeerde: vorige maand zag schadeverzekeraar Interpolis het aantal woninginbraken een vijfde

dalen. Op basis van deze trend voorspelt Interpolis dat de najaarspiek zeer bescheiden zal zijn.

07:10 - Tekort zorgmedewerkers in verpleeghuizen 'rampzalig'

Het tekort aan zorgmedewerkers in verpleeghuizen en de thuiszorg is op steeds meer plekken rampzalig, zegt Henk Kamp, voorzitter van ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties.

"Het water staat tot aan onze lippen. In een aantal regio's lukt het niet meer om de personeelsroosters in de thuiszorg en verpleeghuiszorg rond te krijgen", aldus de voorzitter. Sommige zorginstellingen hebben volgens hem ziekteverzuimpercentages van bijna 50 procent, als gevolg van het coronavirus.