LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 18 oktober

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zondag 18 oktober

16:56 - Duitse IC-bedden beschikbaar voor Nederlandse patiënten

In de aan Gelderland grenzende Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn op dit moment tachtig bedden in 48 ziekenhuizen beschikbaar voor de intensieve medische zorg van Nederlandse coronapatiënten.

Dat heeft het Duitse ministerie van Volksgezondheid aan het Duitse persbureau DPA laten weten. "Op dit moment is geen van deze bedden bezet", aldus het ministerie.

15:54 - Daling in aantal Gelderse besmettingen

Het RIVM meldt zondag dat er in de provincie Gelderland in 24 uur tijd 710 nieuwe coronabesmettingen zijn gemeld. Dat zijn er ruim vijftig minder dan zaterdag. In alle drie de veiligheidsregio's kwam het aantal besmettingen boven de tweehonderd uit. Donderdag was er een piek van 808 positieve besmettingen, dat getal is daarna niet meer gehaald.

Bekijk hier de belangrijkste actuele cijfers op een rij

15:46 - Drukte in natuurgebieden valt mee

Of het de waarschuwing van verschillende natuurorganisaties, het wisselvallige weer, of de hervatting van de eredivisie als oorzaak had is onbekend, maar de drukte in de natuurgebieden is zondag zeer beheersbaar gebleven. De parkeerkplaatsen stonden vol, bijvoorbeeld op de Posbank, maar volgens Natuurmonumenten "liep het nergens de spuigaten uit."

Volgens een verslaggever ter plaatse hielden de bezoekers goed afstand van elkaar. Mochten ze elkaar moeten passeren, gebeurde dat snel en bewust. Er liepen veel gezinnen bij elkaar.

Maar al met al was het in de wijdverspreide omgeving goed vertoeven en was er genoeg ruimte voor iedereen om een frisse neus te halen.

14:37 - Wederom nieuw dagrecord in aantal besmettingen

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 8184 nieuwe coronagevallen geregistreerd, een nieuw dagrecord. Dat meldt het RIVM. Het is een lichte stijging ten opzichte van een dag ervoor.

Het aantal sterfgevallen steeg de afgelopen 24 uur met 15. Het is een halvering ten opzichte van een dag eerder.

Het wil overigens niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven.

13:46 - Nog twee spelers van Vitesse positief getest op corona

Vitesse speelt om half drie de uitwedstrijd in Den Haag tegen ADO. Waar eerder al bekend was dat verdediger Danilho Doekhi niet inzetbaar was vanwege een positieve coronabesmetting, werd zondag duidelijk dat nog twee spelers het virus hebben opgelopen. Middenvelder Thomas Bruns en verdediger Millian Manhoef ontbreken ook in de uitwedstrijd tegen ADO.

Lees hier meer over de besmettingen en volg vanmiddag de wedstrijd in onze liveblog over ADO - Vitesse

12:50 - Rond middaguur al drukte op de Veluwe

Volgens Staatsbosbeheer is het rond het middaguur op de Veluwe al druk. Boswachters spreken van overvolle parkeerplaatsen. Natuurmonumenten heeft nog geen signalen "dat het de spuigaten" uitloopt. "Het is nog prima beheersbaar."

De organisaties raadde eerder wandelaars dringend aan om niet allemaal naar de bekendste plekken te gaan, zoals de Posbank en het Kootwijkerzand.

12:34 - Kerk in Barneveld ontvangt wederom honderden bezoekers

Ruim tweehonderd gelovigen zijn zondagochtend bij elkaar gekomen in de Rehobothkerk van de Gereformeerde Gemeente in Barneveld. De kerk negeert daarmee het dringende advies van de overheid om maximaal dertig man toe te laten in een binnenruimte.

Lees hier meer over de kerkdienst.

10:34 - Natuurorganisaties ontraden wandelaars om niet naar de bekende plekken te komen

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Nationale Park De Hoge Veluwe verwachten dat het deze zondag druk wordt in de bossen en dan met name op en rond de Veluwe. Ze raden wandelaars dringend aan om niet allemaal naar de bekendste plekken te gaan, zoals de Posbank en het Kootwijkerzand. "Op onze website staan duizenden wandelingen, er zijn rustige plekken genoeg", aldus Natuurmonumenten.

Ook in het bos geldt dat anderhalve meter afstand houden moet

10:14 - Jongeren beboet voor coronafeest in Zutphen

Tientallen jongeren hebben zaterdagavond illegaal gefeest in een bedrijfspand in Zutphen. De politie maakte er kort na middernacht een einde aan.

Lees hier alles over het feest

Foto: Politie Zutphen

09:54 - Handen wassen helpt in strijdt tegen het coronavirus

Japanse onderzoekers stellen nieuw bewijs te hebben gevonden voor de noodzaak regelmatig de handen te wassen in de strijd tegen het SARS-CoV-2-virus, dat Covid-19 veroorzaakt. Dat meldt het ANP. Het nieuwe coronavirus overleeft negen uur op de mensenhuid, een griepvirus 1,8 uur, staat in een studie die is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Clinical Infectious Diseases Journal.

De studie onderschrijft het beleid van de WHO en het RIVM, dat gericht is op het regelmatig en zorgvuldig wassen van de handen. Bijna 40 miljoen mensen wereldwijd zijn sinds de uitbraak in China eind vorig jaar met het coronavirus besmet.

Zie ook: Handen wassen blijft makkelijk, social distancing steeds lastiger

09:00 - Kerk in Barneveld scherpt mondkapjesbeleid aan

De Gereformeerde Gemeente Barneveld-Centrum heeft het mondkapjesbeleid voor kerkgangers aangescherpt. "We hebben een advies gegeven dat men mondkapjes draagt bij het binnengaan en verlaten van de kerk", aldus woordvoerder Hans van der Velde. Dat betekent dat de gezichtsbescherming af mag op het moment dat de kerkgangers plaatsnemen. Om 09.30 uur begint er een leesdienst, waar wederom meer dan 30 personen voor zijn uitgenodigd.

08:33 - RIVM meldt zaterdag ruim 750 besmettingen in Gelderland

Het RIVM meldde zaterdag dat er in de provincie Gelderland in 24 uur tijd 763 nieuwe coronabesmettingen zijn gemeld. Dat zijn er meer dan vrijdag, maar minder dan donderdag. Op donderdag was er een record met 808 positieve besmettingen, dat getal lag vrijdag lager en ook zaterdag werd dat niet gehaald.

Kijk hier naar een grafiek met de belangrijkste actuele cijfers op een rij.