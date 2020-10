LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 16 oktober

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

vrijdag 16 oktober

23:14 - Op zeker helft middelbare scholen coronabesmetting

Op zeker 342 van de 648 Nederlandse middelbare scholen is sinds augustus in elk geval één coronabesmetting gemeld. Dat komt naar voren uit een inventarisatie van Nieuwsuur en BD Dataplan.

Het gaat om besmettingen die gemeld zijn in openbare bronnen en interne berichten van scholen. GGD's of andere instanties houden niet centraal bij waar besmettingen plaatsvinden. Van de 342 scholen met een besmetting zijn er bij 44 meer dan tien besmettingen gemeld. Zeven middelbare scholen zijn tijdelijk volledig gesloten vanwege een uitbraak.

Vakbond CNV Onderwijs hoort toenemende zorgen bij docenten en scholen, zegt voorzitter Jan de Vries. "Er vallen steeds meer lessen uit, er zijn steeds meer leerlingen die noodgedwongen thuis zitten. Scholen moeten met kunst en vliegwerk proberen de lessen aan te blijven bieden."

22:28 - Zorgpersoneel doet de Jerusalema

 

20:55 - Koning breekt vakantie af

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima breken hun vakantie in Griekenland af. Ze laten dat weten via de Rijksvoorlichtingsdienst. "We zullen onze vakantie afbreken. We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons. We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het Covid-19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij."

Vrijdagmiddag werd bekend dat het koninklijk gezin met het regeringsvliegtuig naar Griekenland was gevlogen. Maar vanwege het coronavirus en de aangescherpte maatregelen ontstond er veel ophef over de reis. Het toestel is intussen op de terugweg, zo is de zien op een vliegtuigtracker op internet.

20:49 - Zorgpersoneel kampt met slaapproblemen, psychische klachten en burn-outs

De coronapandemie vraagt veel van zorgpersoneel. Sommige medewerkers hebben na de eerste golf last van slaapproblemen, psychische klachten of een burn-out. “We proberen ze nu door de tweede golf heen te halen en duurzaam inzetbaar te houden”, zegt hoogleraar psychiatrie Anne Speckens van het Radboudumc in De Week van Gelderland.

Speckens is vanuit het Radboudumc Centrum voor Mindfulness een 'crisisinterventie' begonnen om het zorgpersoneel bij te staan. De klachten ontstaan volgens haar doordat mensen die in de zorg werken dat doen om 'lijden te voorkomen'. Maar daar slagen ze in coronatijd niet altijd in. “Die confrontatie met de werkelijkheid is voor zorgpersoneel niet makkelijk”, meent Speckens.

Ook gaan medewerkers volgens haar soms over hun eigen grenzen heen. “Ze kunnen niet goed aanvullen waar hun eigen taks ligt. Die combinatie maakt het niet makkelijk om het nog een jaar vol te houden. Of twee jaar, of wat er ook van ze gevraagd wordt.”

Hoogleraar psychiatrie Anne Speckens. Foto: Omroep Gelderland

19:33 - Strenge maatregelen in België

Ook in België wordt hard ingegrepen om het coronavirus te bestrijden. Cafés en restaurants in België gaan vanaf maandag vier weken dicht en ook wordt in het hele land een avondklok van kracht. Mensen mogen zonder goede reden niet buiten zijn tussen middernacht en 05.00 uur 's ochtends. Dat is beslist tijdens overleg tussen federale en Vlaamse topministers, melden Belgische media.

18:38 - Militair verpleegkundigen helpen weer tegen corona

De eerste militair verpleegkundigen zijn klaar om vanaf maandag op de corona-afdeling van het UMC Utrecht te werken. De militairen zijn gelegerd in Ermelo. Na een dag bijscholing worden uiteindelijk honderd militairen ingezet in het UMC Utrecht op twee extra afdelingen. Daar zijn in totaal 52 bedden voor coronapatiënten.

Eind maart werden tijdens de eerste coronagolf achttien militairen gepresenteerd om in ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede te helpen; 6 artsen en 12 verpleegkundigen.

Jochem is een van de verpleegkundigen die vanaf maandag een team vormen met de medewerkers van het UMC Utrecht. "Het is fantastisch om bij te kunnen dragen in tijden van crisis. Snel met elkaar één team vormen, allemaal in hetzelfde witte pak, en aan de slag gaan", blikt hij vol energie vooruit.

Militairen eerder dit jaar in Ede. Foto: archief Omroep Gelderland

Tijdens de eerste golf hielp hij ook twee maanden mee. Toen op de intensive care, dus hij weet al hoe het is om met de extra bescherming aan te moeten werken. Ook militair verpleegkundige Marlies hielp in maart al een maand mee op de intensive care. "Daar werd iedereen geïntubeerd en waren mensen niet aanspreekbaar. Nu zie ik mensen met corona en onderliggend lijden. Het is interactiever en dat maakt het leuker, maar mensen sociaal goed begeleiden wordt ook een uitdaging", denkt ze.

Doorzettingsvermogen

Met de ervaring van de militairen in crisistijd denkt kolonel Réjanne Eimers een goede samenwerking met het ziekenhuispersoneel te kunnen aangaan, juist door de militairen gecentraliseerd op één plek in te zetten en niet apart van elkaar bij ziekenhuizen aan te laten sluiten. "Door onze flexibiliteit, focus, doorzettingsvermogen en plezier kunnen we een goede teamspirit creëren", stelt de coördinator landelijke inzet geneeskundige militairen. "De militairen worden overal in de wereld ingezet en de groep is trots nu in Nederland een bijdrage te kunnen leveren."

18:26 - Q en A over corona: 'Het virus zal altijd onder ons blijven'

Arts infectieziekten Ashis Brahma van de GGD Noord- en Oost-Gelderland beantwoordde bij Omroep Gelderland vragen over corona. Die gingen onder meer over het controleren op antistoffen, het verschil tussen griep en corona en de besmettelijkheid op scholen. "Hele klassen worden niet ziek." Maar hij zei ook: "Het virus zal altijd onder ons blijven."

17:09 - Onderwijsvakbond wil geen ouders meer in de scholen

Foto: Flickr.com/www.z33.be/mooiniet

Onderwijsvakbond AOb wil minder mensen in de scholen, ook geen ouders. Dat meldt vicevoorzitter Jelmer Evers. "Als grootste vakbond voor onderwijspersoneel willen wij graag dat het onderwijs kan doorgaan, maar dat moet wel zo veilig mogelijk."

De AOb krijgt te vaak te horen van leden dat ze bijvoorbeeld gevraagd worden naar een studiedag te komen en zich daar heel ongemakkelijk bij voelen. Evers: "En terecht, want dat kan op dit moment echt niet. Laat onderwijs alleen nog het lesgeven zijn en schrap alle zaken die niet fysiek hoeven."

Dat betekent dus geen ouderavonden meer, geen studiedagen, geen vergaderingen met collega’s op school en geen ouders meer in de school. Evers: "En stel dit dan ook verplicht voor alle scholen. De samenleving gaat meer op slot, mede om de scholen open te kunnen houden. Scholen moeten dus nu de focus leggen op hun kerntaak: lesgeven."

16:56 - Onderzoek naar gevolgen van corona op cultuur in de Foodvalley

Het ENKA Mannenkoor. Foto: XON

Bureau Spotlight is een nieuw bureau voor onderzoeksjournalistiek in de regio Foodvalley. Daaronder vallen meer de gemeenten Ede, Barneveld en Wageningen. Het bureau onderzoekt de impact van corona op lokale, culturele en maatschappelijk betrokken initiatieven en hoe gemeenten in de Foodvalley omgaan met de miljoenen die het Rijk heeft vrijgegeven voor de culturele sector. Lees hier het bericht van lokale mediapartner XON.

16:42 - Ostendorp over de besmettingen bij De Graafschap

16:30 - Coronacijfers: wat zeggen die nou eigenlijk?

Corona is bijna hogere wiskunde, want wat betekenen al die termen met cijfers? Marjolein Deurloo legde haar oor te luisteren bij wiskundeleraar Edwin Mot. "Als je niet snapt wat een reproductiegetal inhoudt, zal je minder gemotiveerd zijn om de maatregelen op te volgen."

16:21 - Ashis van de GGD beantwoordt vragen over corona

Foto: Omroep Gelderland

Hoe overleef je deze gedeeltelijke lockdown? En wat is eigenlijk het verschil tussen griep en corona? Bekijk iets na 18.00 uur de Q&A de livestream van Omroep Gelderland. Deskundigen, onder wie Ashis Brahma van de GGD Noord- en Oost-Gelderland gaan dan in op vragen van het publiek.

15:36 - ANBO: wie gezond is moet niet online bestellen

Foto: ANP

De bezorgdiensten van veel supermarkten zijn overbelast. En dat is een probleem voor mensen met een kwetsbare gezondheid, waaronder veel ouderen. "Mensen moeten nu weken op hun boodschappen wachten", zegt ouderenbond ANBO. De bond roept supermarkten daarom op om mensen met een zwakke gezondheid voorrang te geven bij hun bezorgservice. De ANBO vraagt mensen die gezond zijn om voorlopig geen gebruik te maken van de bezorgservice.

15:22 - 656 besmettingen in Gelderland

Vandaag zijn er 656 besmettingen gemeld in Gelderland. Dat zijn er 152 minder dan donderdag. Nijmegen heeft er 68 en is koploper. Daarna volgt Arnhem met 53 besmettingen. Ede heeft 46 nieuwe besmettingen. Net als gisteren zijn er geen besmettingen gemeld in Rozendaal en Heerde. Er zijn 9 ziekenhuisopnames (*) gemeld en 5 doden(**).

(*) De cijfers van het aantal ziekenhuisopnamen zijn onvolledig. Er zijn (vooralsnog) geen regionale cijfers beschikbaar. Het aantal actuele opnames ligt waarschijnlijk hoger.

(**) De cijfers van het aantal overledenen zijn onvolledig. Er is geen registratieplicht en er zijn geen regionale cijfers beschikbaar. Het aantal doden ligt waarschijnlijk hoger.

14:22 - Mogelijk dit weekend al ambulances naar Duitsland

Foto: ANP

De Lifeliner 5, de speciaal voor vervoer van ernstig zieke coronapatiënten ingerichte traumahelikopter, gaat vanaf maandag weer vliegen vanaf vliegbasis Volkel. Het Radboudumc in Nijmegen zorgt samen met mobiele medische teams van andere ziekenhuizen voor de bemanning met een spoedarts en een speciale verpleegkundige. Dat laten het ziekenhuis en ANWB Medical Air Assistance, operator van de traumahelikopters, weten.

De helikopter is afgelopen voorjaar ook ingezet voor coronavervoer in Nederland en Duitsland. Toen zijn tot eind mei 66 coronapatiënten uit heel Nederland overgebracht naar Duitse ziekenhuizen.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) selecteert welke patiënten naar Duitsland gaan. Daar zijn op dit moment op intensive care-afdelingen 71 bedden beschikbaar voor Nederlanders.

Waarschijnlijk worden dit weekeinde al patiënten met een ambulance over de weg naar Duitse ziekenhuizen gebracht.

Stel hieronder jouw vraag aan hoogleraar psychiatrie Anne Speckens en Ashis Brahma, arts infectieziekten bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Kijk om 18.00 uur naar de livestream.

13:59 - Videoboodschap Boumans (Doetinchem) op YouTube

13:48 - Arnhems bedrijf kan eindelijk mondkapjes leveren

De Mondmaskerfabriek in Arnhem kan eindelijk mondkapjes gaan leveren aan de zorg. De fabriek, die mede gerund wordt door mensen met een vluchtelingenachtergrond, heeft de certificering officieel binnen. Maanden van onzekertijd zijn nu voorbij.

13:23 - Al meer dan twee ton binnen voor onderzoek

Het Radboudumc, CWZ en Rijnstate onderzoeken of een tuberculosevaccin effect heeft op coronaklachten. Dat meldden we deze week. Voor die studie is geld nodig. Het Radboudfonds zamelt geld in. De teller staat inmiddels op ruim 220.000 euro.

13:14 - Alles wat je wilde weten van vaccins en medicijnen op YouTube

Foto: Omroep Gelderland

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft op 5 november een YouTube-livestream over het coronavirus, met als onderwerp medicijnen en vaccins. Experts geven die avond, gepresenteerd door Jeroen Pauw en Ajouad el Miloudi, uitleg over hoe het ervoor staat en wat we kunnen verwachten.

Diederik Gommers (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Intensive Care), Ton de Boer, voorzitter van het CBG en directeur Infectieziektebestrijding Jaap van Dissel van het RIVM beantwoorden vragen van mensen thuis.

CBG-baas Ton de Boer vindt het belangrijk dat er meer uitleg komt: "Er zijn nu twee medicijnen tegen het coronavirus goedgekeurd en we zijn inmiddels ook begonnen met de beoordeling van de eerste vaccins. Wij begrijpen dat hier veel vragen over zijn en vinden het dan ook belangrijk dat iedereen in deze tijd de mogelijkheid krijgt om deze vragen te stellen aan deskundigen."

12:35 - Enquête RIVM: steeds meer zorgen over corona

Mensen maken zich steeds meer zorgen dat zij ook het coronavirus kunnen oplopen, nu het aantal besmettingen stijgt. Een op de vijf mensen denkt in de komende tijd waarschijnlijk besmet te worden. Dat is bijna twee keer zoveel als een maand geleden.

In een enquête van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt de helft van de ondervraagden bezorgd te zijn. Drie op de tien mensen voelen zich hulpeloos en bang en zijn gestrest.

Volgens het RIVM is dit vergelijkbaar met het gevoel onder Nederlanders in april, tijdens de eerste coronagolf. De enquête is begin oktober gehouden onder bijna 48.000 mensen. Zij gaven hun antwoorden na de maatregelen die op 29 september waren aangekondigd en voor de strengere regels van deze week.

12:16 - Online boodschappen doen bij de Appie kan even niet

Wil je boodschappen laten bezorgen door Albert Heijn? Dan heb je pech. Online bestellen is momenteel niet mogelijk, zegt de grootgrutter.

Maar nu even niet. Foto: Wikipedia/Maurits90

12:13 - Amper stageplekken door corona

Mbo'ers kunnen door de coronacrisis maar moeilijk aan een stageplek komen. Vooral in de zorg, horeca en evenementenbranche is de nood hoog. Onderwijsinstelling Rijn IJssel ziet de problemen voor de scholieren ook. Verslaggever George Borghouts was vanmorgen bij de horeca- en bakkersschool van Rijn IJssel in Wageningen.



omroepGLD · Mbo-scholieren schreeuwen om stageplek



11:57 - WHO: remdesivir heeft weinig effect

Het antivirale middel remdesivir heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) weinig effect op patiënten met het coronavirus. Dat zou blijken uit een internationale studie. De producent van het middel trekt die onderzoeksresultaten in twijfel. Remdesivir wordt momenteel ook in Nederland gebruikt. Ook de Amerikaanse president Donald Trump kreeg het middel toegediend nadat hij besmet was geraakt met het virus. De WHO meldt echter dat het middel "weinig tot geen effect heeft" op coronapatiënten in ziekenhuizen. Dat zou onder meer blijken uit sterftecijfers en de periode die patiënten in het ziekenhuis doorbrengen.

11:54 - Streep door wedstrijd van atletiekvereniging Archeus

Een actiefoto van de cross in januari van dit jaar. Foto: Eric Béatse

Atletiekvereniging Archeus in Winterswijk heeft de KroeseWevers cross afgelast. Op 10 januari zou de tiende editie zijn. Eerder dit jaar ging er bij Archeus ook al een streep door de Obbinkrun, de Landschapsmarathon en de Bergrun. Organisator Berto ten Brinke: "Het lukt niet om een compleet evenement te organiseren dat past bij het karakter van de cross. De tiende KroeseWevers cross, met een uitdagend parcours en boomstammen als hindernissen, staat nu gepland voor 2022.

11:34 - Rob vlogt weer vanuit het verpleeghuis

De komende weken geeft verpleegkundige Rob Heebink van woonzorgcentrum De Bleijke in Hengelo weer een kijkje in het leven van de bewoners. "Ik had liever iets positiever hier gestaan", vertelt Rob in het begin van zijn nieuwste vlog. "Maar gelukkig zitten we nog niet in een complete lockdown." In zijn videobijdrage praat hij met enkele bewoners van het woonzorgcentrum.



 

11:20 - KNVB maant voetbalclubs

Foto: Omroep Gelderland

De KNVB heeft alle clubs in het betaald voetbal op het hart gedrukt de coronaprotocollen nauwgezet na te leven, om te voorkomen dat de voortgang van de competities onder druk komt te staan. Dat is gebeurd na coronagevallen bij RKC Waalwijk, FC Den Bosch en NAC Breda, waardoor wedstrijden moesten worden afgelast. De Graafschap zag twee duels verplaatst worden, tegen NAC Breda en (vanavond) Helmond Sport. De bond heeft de clubs ook gewaarschuwd dat bij nalatigheid de tuchtcommissie wordt ingeschakeld. "We kunnen niet onbeperkt wedstrijden blijven verplaatsen, anders komt niet alleen de competitie onder grote druk maar valt ook het draagvlak weg", zegt een woordvoerder.

11:06 - In alle ziekenhuizen is coronazorg opgeschaald

Vrijwel alle ziekenhuizen hebben de coronazorg inmiddels opgeschaald. In Gelderland zijn er nu in ieder geval 135 bedden op speciale corona-afdelingen beschikbaar voor covid-patiënten, blijkt uit een rondgang door Omroep Gelderland.

Die cijfers komen van het Rijnstate in Arnhem (22 bedden), het Radboudumc in Nijmegen (15), het Slingeland in Doetinchem (15), het SKB in Winterswijk (19), het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn (20), de Gelderse Vallei in Ede (22) en het St Jansdal in Harderwijk (22). Daarnaast zijn er nog zo’n 17 bedden op de Gelderse intensive cares speciaal aangewezen voor coronapatiënten. Overigens geeft niet elk ziekenhuis een actueel overzicht van het aantal bedden, omdat dat snel kan wisselen. Ook heeft niet elk ziekenhuis bedden op de IC aangewezen als ‘coronabedden’.

De zorg voor coronapatiënten brengt de reguliere zorg verder in het nauw. Zo gaat ook het ziekenhuis Rivierenland in Tiel vanaf maandag de reguliere zorg met 20 procent afschalen. Ook andere ziekenhuizen bekijken welke operaties en behandelingen door moeten gaan en wat er afgezegd kan worden. “Reguliere zorg gaat geraakt worden, maar een percentage valt nog niet te zeggen. We bekijken het van dag tot dag”, aldus een woordvoerder van het Slingeland en het SKB.

Het Radboudumc, het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn en het St Jansdal in Harderwijk hadden eerder al afgeschaald.

Foto: ANP