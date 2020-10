Wat vind jij: koop jij minder vlees?

Voor het tweede jaar op rij eten wij Nederlanders meer vlees. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Gemiddeld werd er vorig jaar 39 kilo vlees gegeten per persoon, een paar honderd gram meer dan een jaar eerder. Let jij op je vleesconsumptie tijdens het boodschappen doen?

Volgens datzelfde onderzoek winnen vleesvervangers aan populariteit, maar wordt er dus ook voor het tweede jaar op rij in Nederland meer vlees gegeten. De grootste stijging zat hem in de consumptie van kip: jaarlijks eet Nederland ruim 185 miljoen kippen. Onderzoeker Hans Dagevos denkt dat het te maken heeft met het grote aanbod en de veelzijdigheid van kippenvlees: "En het heeft ook de connotatie dat het gezond vlees is, in tegenstelling tot rood vlees."

Toeristen eten ook Nederlands vlees

Dat er in Nederland wederom meer burgers, biefstukken of kippenpoten worden gegeten, verklaart Dagevos door twee dingen: "Waar sommige mensen - ook wel flexitariërs genoemd - thuis niet tot nauwelijks vlees eten, wordt dat in de horeca weleens opzijgezet. De horeca blijft een groot aanbieder en promotor van vlees."

Ook kan het volgens hem liggen aan het groeiende aantal toeristen. In het onderzoek gaat het namelijk om vlees dat in Nederland wordt verkocht, dus ook wat toeristen op hun bordje krijgen. Dat het aantal toeristen in Nederland de afgelopen jaren is gegroeid, speelt dus ook een rol.

Wakker Dier maakt zich zorgen

Wakker Dier, de opdrachtgever van het onderzoek, maakt zich zorgen om deze stijging. "Alles schreeuwt om vermindering van de vleesconsumptie. Klimaat, stikstof, ontbossing, onze gezondheid. En niet in de laatste plaats de dieren zelf. Een uiterst zorgelijke ontwikkeling," zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier.

