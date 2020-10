Pluimveebedrijf GPS zet noodgedwongen 150 uitzendkrachten op straat

"Dit raakt niet alleen hen, maar ook hun gezinnen worden hierdoor getroffen", reageert FNV. Om een statement te maken richting het bedrijf en een duidelijke boodschap te sturen naar het hele land is een actie op poten gezet. De getroffen medewerkers willen laten zien dat dit niet maar zo moet kunnen.

Onder de noemer Uitzendkrachten nooit meer onzichtbaar gaat nu een foto rond op social media met daarop alle gedupeerden en medewerkers die de actie steunen. Het doel is om uitzendkrachten meer zekerheden te geven in de toekomst, specifiek nu in de pluimveesector.

De foto die rondgaat op social media.

Michiel Hemmelder, directeur van GPS, zegt tegen RTV Nunspeet. "Wij zijn een pluimveeslachterij die producten leveren aan horeca en foodservicemarkten in binnen- en buitenland. Ook wij zijn geraakt door de coronacrisis. We zien dat onze afzet is gestagneerd en om die reden moet de productie afgeschaald worden. We vinden het ook niet fijn dat dit moet. We werken met uitzendbureaus samen en deze afschaling leidt ertoe dat we mensen met een vast contract nog niet geraakt hebben."

Mogelijk meer ontslagen

Hemmelder sluit niet uit dat er meerdere ontslagrondes volgen als de crisis langer aanhoudt. “We proberen het op de beste manier af te schalen, maar ontkomen er niet aan om nu ook van goede uitzendkrachten afscheid te nemen. We werken volgens de regels en hebben daarom ook een flexibele schil waar we nu gebruik van moeten maken. Ook omwille van de continuïteit van het bedrijf moeten we dit doen."

