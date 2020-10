Watermuseum in Arnhem ontvangt miljoenste bezoeker

Seb en zijn beste vriend Faas waren halverwege de middag de gelukkigen. De twee jongens werden samen met de oma en oom van Seb in het zonnetje gezet.

"Normaal gesproken zou dat een half jaar eerder zijn geweest, maar we missen door corona ongeveer 20.000 bezoekers", vertelt directeur Jos van den Mosselaar. "In 2004 was de opening. Toen zijn we begonnen met 35.000 bezoekers per jaar. En 2019 was een heel goed jaar, toen hadden we 65.000 bezoekers."

Museumjaarkaart

Seb en Faas kregen ieder een museumkaart waarmee ze een jaar lang gratis naar bijna elk museum in Nederland kunnen. De oma van Seb kreeg een ingelijste foto van de Zeeuwse kust.

Het Watermuseum kijkt ook vooruit en wil gaan vernieuwen, meldt directeur Van den Mosselaar. "We gaan aan de slag met de inhoud van het museum. Tekort aan drinkwater, droogte in de Achterhoek, klimaat; dat soort onderwerpen gaan we meer vorm geven in het museum."