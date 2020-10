Nijmeegse longarts: 'Er is geen tovermiddel, coronapatiënten nog net zo ziek'

"Goedemorgen mevrouw, hoe voelt u zich?", vraagt longarts Laura Vermeer aan José van Es. Zij is de avond ervoor met corona-achtige klachten acuut opgenomen in ziekenhuis CWZ in Nijmegen. "Moe", is het duidelijke antwoord. "We zien op de CT-scan van uw longen aan beide kanten afwijkingen die wel zouden kunnen passen bij corona", zegt dokter Vermeer. "Dus we moeten even de test afwachten en daar krijgen we vandaag nog de uitslag van."

Foto: José van Es krijgt bezoek van longartsen Laura Vermeer en Anneke van Veen

Meer in handen

Als we de kamer van José weer verlaten, vraag ik de arts of zij nu niet veel meer middelen in handen heeft dan een half jaar geleden. "We hebben wel veel geleerd, met name over de stollingsproblemen van coronapatiënten. En we hebben voor patiënten als mevrouw Van Es nu virusremmer remdesivir en voor de IC-patiënt ontstekingsremmer dexamethason. Die doet wel iets, maar mensen liggen nog steeds heel lang op de IC. "

We hebben nog steeds geen tovermiddel Longarts Anneke van Veen

Haar collega Anneke van Veen vult aan: "Het doet wel wat, maar het is geen tovermiddel. Ze worden nog steeds net zo ziek als tijdens eerste golf. Eigenlijk is het nu net weer als in het voorjaar. Twintig procent van de corona-patiënten van de verpleegafdeling komt op de intensive care terecht. "

Stemt haar dat niet moedeloos? "Ja, een beetje wel. We zien wel weer op tegen wat komen gaat. Ik denk dat we nog vroeg in de golf zitten en dat de ernstig zieke patiënten nog moeten komen."

Foto: Apeldoorner Arno Ribbink op de corona-afdeling in het Gelre Ziekenhuis

Eén van die ernstig zieke patiënten ontmoet ik in het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn. Arno Ribbink ligt aan het zuurstof. Hij wil wel even met me praten, maar komt voor bijna elk woord adem te kort. "Het is....heel eenzaam...lastig...thuis zit mijn vriendin ...met de kinderen...ook in quarantaine." Ik krijg het benauwd van de manier waarop deze nog redelijke jonge man praat.

Wat komt er op ons af?

Erwin de Kovel, manager acute zorg, luistert mee. "Het baart me zorgen zoals de cijfers zich nu ontwikkelen. Het onzekere, hoeveel gaat er op ons afkomen; zorgen om ons personeel, maar ook om de patiënten kunnen wij al die tijd nog wel de zorg bieden die ze nodig hebben?"

Foto: manager acute zorg Erwin de Kovel tijdens onze opnames

Uitstel

De stroom aan patiënten zorgt ervoor dat zowel in Apeldoorn als in Nijmegen sommige behandelingen en operaties worden uitgesteld. Tot verdriet van de artsen en de manager. "Maar mensen die écht zorg nodig hebben, kunnen bij ons altijd terecht", zegt Erwin de Kovel. "En gelukkig ontmoeten we veel begrip bij patiënten van wie we de zorg moeten uitstellen."

Dat geluid hoor ik ook in het CWZ in Nijmegen. "De mensen die ik behandel voor bijvoorbeeld longkanker, blijf ik behandelen", zegt longarts Laura Vermeer. "Dat gaat gewoon door. De chemo, de operaties, daar zorgen we voor. En ondertussen hoop ik dat door de regels die er zijn het aantal besmettingen afneemt." En dus doet haar collega Anneke van Veen namens al het zorgpersoneel nogmaals een oproep: "Afstand houden en wordt een huismus."

