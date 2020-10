Mogelijke coronapatiënten bezetten ziekenhuisbedden: 'We moeten ze isoleren'

"Coronapatiënten kunnen we allemaal bij elkaar leggen, maar mensen van wie we het vermoeden hebben dat ze besmet zijn met het Covid-virus moeten we isoleren", zegt bedrijfskundig manager acute zorg Erwin de Kovel in het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn.

"Want als we die bij elkaar zouden leggen en er is er een bij die inderdaad besmet is, dan hebben ze straks allemaal corona. Dus moeten we ze op een eenpersoonskamer leggen, daar hebben we er maar een beperkt aantal van, dus soms bezetten ze in hun eentje dan een twee- of vierpersoonskamer", gaat De Kovel verder.

Gebrek aan sneltesten

Het gaat om mensen die écht behoorlijk ziek zijn en dus opgenomen moeten worden. Het ziekenhuis wil ze zo snel mogelijk testen, maar er is een groot gebrek aan sneltesten.

"Dat probleem speelt landelijk", zegt De Kovel. "En daarmee leggen de patiënten die verdacht worden van een coronabesmetting het grootste beslag op onze capaciteit."

Bedrijfskundig manager acute zorg van de Gelre Ziekenhuizen Erwin de Kovel. Foto: Omroep Gelderland

Veel begrip

De toestroom van deze patiënten en van patiënten die al positief getest zijn, legt zo'n grote druk op het ziekenhuis dat andere afspraken en behandelingen worden uitgesteld.

"Heel verschrikkelijk voor de patiënt voor wie die behandeling of operatie belangrijk is", zegt De Kovel. "Gelukkig krijgen we veel begrip van patiënten en we zorgen er voor dat iedereen die écht zorg in ons ziekenhuis nodig heeft die ook krijgt."

