Kantoor in D’Olde Skoele Hattem

Gemeentelijk monument d’Olde Skoele aan de Zuiderzeestraatweg is verkocht. In april van dit jaar kwam het pand in de openbare verkoop via lokale makelaar Veltkamp en Stam Makelarij. Dit leverde twaalf biedingen op en het pand is nu verkocht aan de hoogste bieder. De kopers, Joost Maas en Marco Lier van MLG Gebiedsontwikkeling, gaan het pand gebruiken als kantoor en woning.

Wethouder Schipper is blij dat het pand verkocht is: ‘Nu we een koper hebben, slaan we de weg in naar het herstel van dit bijzondere gebouw. Dat is hard nodig, want in de afgelopen jaren is de staat van het pand flink achteruit gegaan. Ik ben blij dat we iemand gevonden hebben die de waarde van dit monument en deze plek in ziet en er graag mee aan de slag gaat om het nieuw leven in te blazen. Ook voor de omgeving is dit fijn: in het verleden hebben buren overlast gehad van activiteiten in het pand. Voor de buren was het belangrijk dat er een nieuwe functie in d’Olde Skoele komt die geen overlast geeft. Dat is met deze invulling volgens mij heel goed gelukt.’

Renovatie binnen drie jaar

Een belangrijk onderdeel van de verkoopovereenkomst is dat het pand op relatief korte termijn gerenoveerd wordt. De koper bereidt momenteel de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de renovatie en verbouwing voor. In de overeenkomst is opgenomen dat de koper binnen drie jaar na afgifte van de omgevingsvergunning de renovatie moet afronden.