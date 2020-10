Openbaar Ministerie blijft bij forse strafeis in zaak Arnhemse ripdeal

"Ik blijf er bij dat er zware straffen moeten worden opgelegd voor deze ordinaire ripdeal." Dat zei de officier van justitie woensdag bij de voortzetting van de zaak rond een schietpartij in een hondentrimsalon in Arnhem op 25 februari vorig jaar. Na de schietpartij werd een grote zoekactie gestart met onder meer een helikopter. Auto's in de omgeving werden gecontroleerd en scholen moesten dicht blijven.

Aanleiding voor de schietpartij was een ripdeal rond drugs. Tegen een 29-jarige verdachte is zeven jaar cel geëist en tegen een 28-jarige verdachte acht jaar cel. De zaak is in mei al inhoudelijk behandeld, maar werd in juni heropend voor nader onderzoek. De resultaten daarvan brengen het Openbaar Ministerie (OM) niet tot een andere strafeis.

De verdachten, allebei uit Rotterdam, zouden samen naar de hondentrimsalon aan de Corrie Tendeloostraat in Arnhem-Zuid zijn gereden om drugs te stelen. Eenmaal in de woning zouden de mannen de 38-jarige bewoner hebben neergeschoten waarna ze er met de drugs vandoor gingen.

'De man met de baard'

De 28-jarige verdachte zegt dat hij niets met deze zaak te maken heeft, ook al is hij op foto's herkend als 'de man met de baard' die de bewoner van het huis meerdere keren zou hebben beschoten.

De andere verdachte heeft bekend in de woning geweest te zijn en dat er drugs in het spel waren. Hij zou via een tussenpersoon geregeld hebben om wiet voor cocaïne te ruilen. Maar hij ontkent een wapen getrokken te hebben en te hebben geschoten. Het slachtoffer zou juist zelf een wapen hebben getrokken.

Puzzelstukjes

Het OM geeft wel toe dat er nog veel puzzelstukjes in deze zaak zijn. Zo zijn er geen sporen van de verdachten gevonden in de woning. Volgens het OM komt dat omdat de mannen professionals zijn en geen sporen wilden achtergelaten. Beide verdachten hebben een flink strafblad. De rechtbank doet op woensdag 4 november uitspraak.