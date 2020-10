Daan is kampioen rookworst maken: 'Ben verliefd op het vak'

"Ja, daar hebben we gisteren de beker voor opgehaald", zegt een trotse Daan, die sinds drie jaar als slager werkzaam is bij slagerij Putman in Arnhem. Hij laat ons zien hoe de worsten worden gemaakt: "Daar hangen ze. We zijn nu bezig om de worsten lekker te roken. Dat doen we met beukenhout, dat is toch fantastisch."

Daan controleert of de worsten goed roken. Foto: Omroep Gelderland

Begonnen als schoonmaker

Daan heeft in de loop der jaren een grote passie voor het slagersvak gekregen. "Ik ben begonnen in Vorden als schoonmaker bij een slager. Beetje bij beetje ben ik meer slagersdingen gaan doen", vertelt de rookworstwinnaar.

Verslaggever Michiel Fukking zocht Daan op om de winnende rookworst te proeven:

Tijdens een stage raakte hij verknocht aan het maken van 'goeie' worsten. "Toen ik in Zutphen bij de slager stage liep, werd ik echt verliefd op het vak. Je moet wel kennis hebben om een goeie worst te maken. Daarom is het fijn dat ik nu echt ervaring opdoe bij een vakman. Ik ben ook wel een vleeseter."

De rookworsten hangen er goed bij. Foto: Omroep Gelderland

'Gewoon een goeie worst'

Maar wat maakt een rookworst nou tot kampioen? "Nou, gewoon een goeie worst", schetst Daan. "De juiste kleur- en rookuitwerking en de juiste vet- en vleesverhouding met een goeie binding. Niet dat de worst dus leegloopt als je hem doorsnijdt, maar het is wel lekker als de sappige smaak behouden blijft."

Dat er tegenwoordig meer vraag is naar vegetarisch eten, vindt de rookworstkampioen interessant. "Want dan gaan wij ook met de tijd mee. We hebben ook groentespiesjes, zongedroogde tomaten. Vooral mijn generatie jongeren vindt het maar gek, slager zijn. Maar ik zou zeggen: kom eens een keer kijken hoe het gaat."

De winnende worst, sappig van smaak. Foto: Omroep Gelderland

