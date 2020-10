Kelderman houdt zicht op roze trui: "Hartstikke mooi, maar kan nog alle kanten op"

"Ik geniet ervan, het is harstikke mooi, maar het kan nog alle kanten op", zegt Martin Kelderman, de oudere broer van Wilco eerder op de dag tegen Omroep Gelderland. Waar we de 29-jarige wielrenner van Sunweb de afgelopen jaren vooral in het nieuws zagen komen door zware valpartijen en pech, is dat in deze Giro tot op heden een heel ander verhaal. Hij lijkt sterker dan ooit en het muntje valt deze weken vaak de goede kant op.

Toch blijft de renner zelf in interviews rustig en realistisch. Een karaktertrek die zijn vier jaar oudere broer met hem deelt. "Wielrennen blijft een linke en gevaarlijke sport, het gevaar ligt iedere dag op de loer en als klassementsrenner moet je elke dag scherp zijn." Martin kan het weten, want hij kan zelf ook behoorlijk fietsen. En als verzorger is hij regelmatig op pad geweest met zijn broer, zoals vorig jaar nog tijdens de Tour de France.

Harstikke trots op Wilco

Hoe de week ook zal eindigen, Martin is in ieder geval heel trots op de prestaties van zijn jongere broer. "Het doet me echt goed, als je zoveel pech hebt gehad en hij had echt zware blessures dan je leef je al die tijd met hem mee en nu dat het zo goed gaat maakt je dat zeker harstikke trots natuurlijk." Volgens de fysiotherapeut die inmiddels in Veenendaal woont, maar in Barneveld werkt, maakt dat het juist bijzonder. "Je ziet ook bij andere renners hoe moeilijk het is om na een zware blessure terug te komen op topniveau."

Naast Martin groeide Wilco met zijn ouders en andere broer op in Barneveld. Hoewel de telgen van de familie inmiddels buiten de provincie wonen merkt Martin dat de inwoners met zijn broer meeleven. "Van patiënten die ik behandel krijg ik wel mee dat mensen het leuk vinden om te volgen en helemaal omdat het iemand is die is opgegroeid in Barneveld, dat maakt ze best trots."

Appen is praktischer

Dagelijks hebben de broers in ieder geval via de app nog even contact. "Dat werkt toch het makkelijkst, dan kan hij reageren wanneer hij tijd heeft. In zo'n grote ronde is alles zo hectisch, dan is appen praktischer dan bellen", beschrijf Martin het contact. "Maar voor de rest laat ik hem zoveel mogelijk op de prestatie focussen. Ik moedig hem aan, wens hem succes en vraag hoe het is gegaan, maar daar blijft het nu wel bij."

Aan een voorspelling voor de komende dagen durft Martin zich nog niet te wagen. "Je kan de balans echt pas opmaken na drie weken, met al die zware ritten die nog gaan komen." En dus is het dagelijks vooral genieten en hopen dat het goed blijft gaan. "De spanning zit 'm bij mij niet zo in wat er fout kan gaan, het is meer hopen dat 'ie het goed doet, dat ik hem als het ware voor de televisie naar voren wil schreeuwen."