Heinen Delfts Blauw ziet kansen door corona

Eigenaar Jorrit Heinen vertelt dat de omschakeling naar online al eerder in gang is gezet, maar door corona in een stroomversnelling is gekomen. "Normaal leveren wij aan rijke toeristen uit bijvoorbeeld Japan en Amerika. Maar nu zij niet meer komen, moeten wij ons op iets anders richten."

'In de winkel koopt niemand meer wat'

Eerst had Heinen er nog op gerekend dat corona wat sneller voorbij zou zijn, dan nu bekend is. "We hebben winkels in Amsterdam, Delft en zelfs op Curaçao. Daar koopt bijna niemand meer wat en dat zal nog wel tot volgend jaar zomer duren, vrezen we."

Heinen Delfts Blauw kan extra mensen aannemen door de coronacrisis. Foto: Omroep Gelderland

Online blijkt de oplossing: "We zitten nu qua personeel eigenlijk in een grote onbalans", legt Heinen uit. "In de winkels hebben we retailmedewerkers. Die staan nu eigenlijk niks te doen, terwijl we voor online juist mensen nodig hebben. Daar komt de focus nu te liggen." De ondernemer zegt blij te zijn dat dit kan.

'Positieve ontwikkeling'

Het UWV ziet dit vaker in Gelderland gebeuren. "Het is bij ons bekend dat er meer bedrijven zijn die door om te schakelen, extra personeel kunnen aannemen." Harde cijfers zijn er niet bekend, maar de woordvoerder noemt het zeker een positieve ontwikkeling.