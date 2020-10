Fractievoorzitters Ermelo: 'Opzeggen vertrouwen burgemeester niet volgens juiste formele weg'

Achteraf gezien is niet de juiste formele weg bewandeld om het vertrouwen op te zeggen in burgemeester André Baars van Ermelo. Dat concluderen alle fractievoorzitters van de gemeenteraad van Ermelo.

De fractievoorzitters schrijven dat woensdag in een reactie op het onderzoeksrapport naar de bestuurscrisis in de gemeente. Dat rapport, opgesteld onder leiding van professor Paul Frissen, is afgelopen donderdag gepresenteerd.

Uit het verslag blijkt dat diezelfde fractievoorzitters in juli - in het geheim en zonder overleg met hun fracties - het vertrouwen in de burgemeester hebben opgezegd.

Het blijkt al maandenlang te rommelen in de gemeente. De fractievoorzitters vormen een klankbord voor de burgemeester en voeren gesprekken mét en over hem. Over het functioneren van Baars blijken in het gemeentehuis veel twijfels te bestaan. Zo spraken de wethouders van een onwerkbare situatie.

Ook buiten het gemeentehuis spelen verschillende kwesties en dossiers. Verschillende actiegroepen en stichtingen hebben het aan de stok met de gemeente. Een aantal van die dossiers ligt op het bureau van de burgemeester. Zijn aanpak en houding leiden volgens verschillende groepen tot frustraties.

'Positie burgemeester was onhoudbaar'

In de brief die woensdag naar buiten komt, leggen de fractievoorzitters uit waardoor ze het vertrouwen in Baars kwijtraakten. In de verklaring zeggen ze zich grote zorgen te maken. "Dit was een zware beslissing voor ons, welke niet lichtzinnig is genomen."

Ze kregen herhaaldelijk signalen dat er sprake was van een onwerkbare situatie binnen het college van burgemeester en wethouders. Ondanks hun zorgen, beschreef de burgemeester hen een volstrekt tegengesteld beeld.

In vervolggesprekken met de wethouders en de gemeentesecretaris vroegen ze of de situatie verbeterde. Toen daaruit bleek dat er nog steeds sprake was van een onwerkbare situatie, zonder zicht op verbetering, hakten ze de knoop door: het vertrouwen in Baars werd opgezegd.

Vraagtekens rondom uitleg gemeentesecretaris

Wel zijn de fractievoorzitters verbaasd iets anders in het rapport te lezen, dan zij van de gemeentesecretaris hebben gehoord. De gemeentesecretaris is de algemeen directeur van een gemeente en geeft leiding aan de ambtenaren.

Dat deze persoon én de wethouders het signaal van een onwerkbare situatie afgaven, zonder uitzicht op verbetering, was voor de fractievoorzitters belangrijk in hun afweging. "Wij voelden dat de positie van de burgemeester onhoudbaar was geworden."

Baars gaf afgelopen vrijdag zelf ook kort een schriftelijke verklaring. Daarin zegt hij door te willen gaan als burgemeester. Of dat ook daadwerkelijk kan, moet donderdag 28 oktober blijken. Dan spreekt de voltallige gemeenteraad van Ermelo de hele avond over het rapport en de bestuurlijke kwestie. De fractievoorzitters beloven dan in ieder geval volledige transparantie over hun handelen.

