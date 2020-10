Heerde in 1968: waar vrachtwagens zich vastrijden en papegaaien scholieren opvrolijken

Paard met wagen in Heerde - still uit de film

Het Veluwse dorp Heerde kent in 1968 een flessenhals waar het vrachtverkeer vast komt te zitten. Als chauffeurs niet opletten staan dan twee trucks klem in het centrum en kan niemand er meer door. En er rijdt nogal wat aan groot vervoer in die jaren zestig. Vooral van de broers Rein en Dirk de Jong die hun vrachtauto's en grote tankwagens vanuit het dorp 'on the road' sturen.

Maar niet alles gaat gemotoriseerd in Heerde. Er zijn nog genoeg 'ouderwetse boeren' te zien in deze aflevering van Ons Dorp die met paard en wagen het hooi van het land halen. Het moet wel juli zijn (hooimaand) en dat kun je ook wel opmaken uit de zonnige beelden van drinkende en ijs etende inwoners.

Twee van elk

Andere werkgevers in Heerde zijn de bekende zeepmaker Klok en Ark's bakkerij- en beschuitfabriek. De verzuiling in het dorpje zorgt voor een enorme verscheidenheid aan verenigingen. In de afsluitende optocht is in de dorpsfilm te zien dat er van alle clubs bijna twee versies bestaan. De ene gymnastiekvereniging laat haar leden in een wit uniform met nette overhemden aantreden terwijl het bij de andere gymclub allemaal wat losser en luchtiger mag met turnhemdjes. En opvallend zijn vooral de vaandels en vlaggen die meegedragen worden. Achter het vaandel van Chr. Jongerenvereniging 'Gedenk 't woord' lopen vreemd genoeg maar drie jongedames.

De papegaaien bij de Emmaschool

En natuurlijk stikt het van de scholen en schooltjes in de babyboomperiode op de Veluwe. De kleuterschool die bij de Emmaschool hoort is zelfs gerecycled, afgebroken in Kampen en in Heerde heropgebouwd. De leerlingen van genoemde school zijn trouwens geluksvogels, want de buurman heeft een dierenzaak waar steevast twee papegaaien buiten op een stok zitten. Ongetwijfeld hebben de kinderen zich met de vogels vermaakt en ze een paar grappige uitspraken geleerd.

De dorpsfiguren

Aan kleurrijke figuren geen gebrek in Heerde. Marktmeester Kers komt fraai in beeld met zijn dienstpet op tijdens de vrijdagmiddagmarkt, Jan Bulthuis schept smakelijk ijs voor marktbezoekers, en Jan Hogeboom is timmerman en heeft er ook een sigarenwinkeltje bij. De dorpsagent heeft de eer om als laatste voor de camera te staan in deze aflevering van Ons Dorp.

Ons Dorp is te zien van 22 oktober tot en met 10 december met acht nieuwe afleveringen. Op donderdagen vanaf 17.20 uur en vanaf nu ook in onderstaande video: