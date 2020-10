'Woningmarkt Arnhem-Nijmegen onder grotere druk, maar oplossing is niet nabij'

Onlangs sloten de achttien gemeenten in de regio een woondeal met het Rijk om de markt vlot te trekken. Tot 2030 moeten er 35.000 woningen bijkomen, zo werd afgesproken. Met de plannen die er liggen, zou dat kunnen. Maar te veel daarvan zijn nog niet concreet, waarschuwen de onderzoekers, en moeten volgens hen bovendien naar voren worden gehaald.

Arnhem en Liemers onvoldoende

Ook zijn er regionale verschillen. In Nijmegen en omstreken zouden er ruim voldoende plannen zijn, maar in de omgeving van Arnhem en de Liemers niet.

De verdeling in wat er de afgelopen periode werd gerealiseerd, is bovendien scheef, volgens het rapport. Er zijn vooral woningen in de dure koopsector toegevoegd, waar juist ook grote behoefte zou zijn aan betaalbare koopwoningen. Daarbij werden er vooral eengezinswoningen gebouwd, terwijl er veel vraag is naar appartementen, stelt Companen.

Slecht energielabel

Vooral in Arnhem zien de onderzoekers veel plannen voor huurwoningen tot 720 euro per maand. Volgens hen meer dan de behoefte. Ze adviseren daar beter bij aan te sluiten. Ook springt de Rijnstad eruit als het gaat om woningen met een slecht energielabel.

De Liemers wordt geadviseerd om meer betaalbare koopwoningen en middeldure huurwoningen te realiseren. Ook Nijmegen zou meer aandacht mogen hebben voor goedkope koopwoningen. De Waalstad doet het relatief het beste voor wat betreft zonnepanelen op daken.

220 reacties

Een huis staat in de totale regio vaak ongeveer een maand te koop. Enkele jaren geleden was dat twee tot vijf maanden. Het aantal reacties op een advertentie voor een huurwoning steeg in drie jaar van gemiddeld 150 naar 220. Was het midden van de prijzen voor verkochte woningen in 2016 nog 207.000 euro, vorig jaar kwam dat uit op 262.000 euro.

