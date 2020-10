Didamse kartster Luna (18) timmert hard aan de weg

De 18-jarige Luna Bloem uit Didam heeft zich met de winst van een NK-wedstrijd in het karten op de kaart gezet in de racewereld. In een door mannen gedomineerd deelnemersveld veroverde de Didamse snelheidsduivel van JJRacing uit Doetinchem vorige week de gouden medaille.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

“Heel leuk, maar ik zie mezelf tijdens het rijden wel echt als een van de jongens”, aldus Bloem over haar overwinning in een sport die veelal wordt beoefend door mannen. “Ik voel mezelf niet anders omdat ik meisje ben. Het is op zich wel leuk, want je krijgt meer aandacht na de race. Veel mensen vinden het toch wel heel speciaal dat een meisje heeft gewonnen.”

Adrenalinekick

Hoewel karten geen typische vrouwensport is, geniet Bloem enorm om zo hard mogelijk over het asfalt te scheuren. “Ik hou van de snelheid en vooral van de adrenalinekick die je tijdens en na de race ervaart. Karten is echt het uiterste uit jezelf en de kart halen. Zover mogelijk pushen”, aldus de Didamse snelheidsduivel.

De kartster werd al op jonge leeftijd verliefd op de sport. Tijdens een vakantie stapte ze met haar vader voor het eerst in een kart. Het bleek liefde op het eerste gezicht, waarna haar vader een kinderkart voor haar kocht.

Bloem bleek talent te hebben en de Didamse besloot verder te gaan in de sport: “Op een gegeven moment was de snelheid zo goed, dan wil je ook verder groeien.” Haar winst in een NK-wedstrijd is slechts één van de prijzen op haar toch wel indrukwekkende erelijst. De kartster veroverde onder meer medailles op het EK en ze reed wedstrijden op het WK.

Vrouwelijke Verstappen?

Hoewel Bloem nog voldoende mogelijkheden ziet om door te groeien in de kartsport, zien we haar wellicht in de toekomst terug in de autosport. Voorlopig blijft de echter trouw aan haar kart: “Ik heb wel aanbiedingen gehad, maar die heb ik afgewezen. Ik vind het karten te leuk om direct te stoppen en wil dit jaar en volgend jaar nog presteren in de sport. De overstap naar de auto is misschien iets voor volgend jaar of het jaar daarop.”