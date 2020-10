VIDEO | Twan van Gendt heeft een BMX-baan in zijn achtertuin

Bekijk de beelden van de nieuwe baan. De tekst gaat daaronder verder.

De baan is de afgelopen week aangelegd met hulp van de gemeente Maasdriel en sponsor Red Bull in de 'achtertuin' van Van Gendt. De BMX'er, die opgroeide in Velddriel, woont op slechts tien minuten rijden.

125 meter

De track in Ammerzoden bestaat uit de startheuvel van 8 meter hoog en eerste drie bulten van de olympische baan in Japan. De baan van exact 125 meter stelt de wereldkampioen in staat zich tot in de puntjes voor te bereiden.

"80 procent van onze wedstrijden wordt voor de eerste bocht beslist, in de top haal je elkaar niet zomaar meer in. Dit kan net het verschil maken", aldus Van Gendt.

Niet alleen voor hemzelf

In de gemeente Maasdriel zijn ze maar wat trots op de nieuwe baan. "Twan van Gendt maakte zijn eerste meters op de BMX ongeveer een kwart eeuw geleden op deze baan in Ammerzoden. Dat hij nu weer in Ammerzoden traint voor zijn olympische droom is geweldig", zegt wethouder Erik van Hoften.

De baan geldt in eerste instantie als trainingsbaan, maar Van Gendt wil ook andere BMX'ers laten meegenieten. "Want het is zonde om zo’n mooie baan alleen voor mezelf te houden", besluit hij.