'Een slecht plan', Doesburgers in actie voor behoud 'levende bermmaaiers'

Twee keer per jaar begrazen de schapen de bermen in Doesburg. Het is niet alleen een bijzonder gezicht, die paar honderd wollige viervoeters tussen de flats, het is ook nog eens goed voor de biodiversiteit. Want de schapen houden andere dieren in het gras, zoals egels, heel terwijl een maaimachine die meestal niet kan ontwijken.

Bovendien eten de schapen allerlei zaden die ze met hun poep weer verspreiden. Ook vogels halen er voedingsstoffen uit. Ook schuilplekken voor kleine dieren blijven met de schapen behouden.

Grote verrassing

Voor schaapsherder Siebe Schot komen de bezuinigingsplannen dan ook als een grote verrassing. "Mensen die me hier bij de schapen aanspreken hebben het verteld en ik heb het ergens gelezen, maar officieel heb ik niks van de gemeente gehoord over de plannen. "

Schaapsherder Siebe Schot. Foto: Omroep Gelderland

Andere gemeenten waar Schot met zijn schapen de bermen bijhoudt, zoals Doetinchem en Zevenaar, behouden de kudde gewoon. Maar Doesburg moet fors bezuinigen en gebruikt daarbij de 'kaasschaafmethode'. Dat betekent dat de gemeente op heel veel dingen een beetje wil bezuinigen en dus ook op het 'maaien' door de schapen.

Het gras zou dan nog maar een keer per jaar gemaaid worden met een machine. "Heel vreemd", vindt Schot, "dat in een tijd dat duurzaamheid en klimaat bij gemeenten zo belangrijk is."

Prachtig gezicht

Dat vinden ook Vilja Ultee en Marieke Verhulst uit - hoe toepasselijk - de wijk De Ooi (ooi = een vrouwelijk schaap). Ze snappen niks van het voorstel van de gemeente om te bezuinigen op de schapen en zijn daarom een online petitie gestart.

"We hopen dat we de gemeenteraad op andere gedachten kunnen brengen als we laten zien dat heel veel inwoners tegen het wegbezuinigen van de schapen zijn", zegt Verhulst stellig. "Het is niet alleen erg belangrijk voor de biodiversiteit, maar het is ook een prachtig gezicht die schapen in de stad. Heel veel mensen genieten daarvan, helemaal als ze in het voorjaar lammetjes hebben."

Al bijna 200 handtekeningen

Maandagavond wil Verhulst haar verhaal doen bij de online commissievergadering van de gemeente. De gezamenlijke fractie van PvdA/GroenLinks is in ieder geval al om. "Wij staan als fractie niet achter dit bezuinigingsvoorstel", laat raadslid Mark Mol weten.

Woensdagmiddag was de online petitie 'De schaapjes van Doesburg' al bijna tweehonderd keer getekend. Begin november moet de gemeenteraad een besluit nemen over alle bezuinigingsvoorstellen en dus ook over de schapen.