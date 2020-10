Wat vind jij: laat de prinsesjes lekker vakantie vieren

Terwijl Willem-Alexander, Máxima en prinses Ariane hun vakantie in Griekenland afbraken nadat er commotie ontstond rondom hun vertrek, bleven dochters Amalia en Alexia achter in Griekenland. Sinds dinsdagavond zijn ook de twee prinsessen weer terug in Nederland. Wat vind jij, hadden ze eerder terug moeten komen of juist vakantie mogen blijven vieren in Griekenland?

Vrijdag ontstond een storm aan kritiek toen bekend werd dat de koning met zijn gezin op vakantie ging naar Griekenland, juist nu Nederlanders de oproep krijgen om thuis te blijven. De familie besloot de vakantie af te breken. "We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons", liet het koningspaar weten.

Het regeringsvliegtuig was inmiddels teruggekeerd naar Nederland. Daarom vlogen de koning, koningin Máxima en prinses Ariane een dag na hun vertrek met een vliegtuig van KLM terug naar Nederland.

Niet genoeg plaats voor het hele gezin

In dat vliegtuig was er niet genoeg plaats voor het hele gezin, zegt de RVD. De koning en koningin besloten daarop dat Amalia en Alexia later zouden terugvliegen. "Dat was niet omdat er in de tussenliggende dagen geen vluchten beschikbaar waren. Waarom wel, is onduidelijk", zegt verslaggever Kysia Hekster bij de NOS.

'Het is een privézaak'

Volgens premier Rutte was het terugkeren van de koning in het openbaar belang vanwege corona. Dat van de twee prinsessen niet, dat is volgens Rutte een privézaak. De premier wist er zelf wel van.

Het vakantiehuis van de koning ligt in 'geel gebied', wat betekent dat je er op vakantie mag gaan. Maar de vakantie schoot bij veel Nederlanders in het verkeerde keelgat.

