Student Beekman vindt doelpunten voor NEC belangrijker dan tentamens

De 20-jarige middenvelder maakte zijn eerste doelpunt en daar was hij op zich blij mee. "Het is een belangrijk doelpunt, zodat we niet met lege handen naar huis gaan. Het was een mindere wedstrijd van ons, vooral in de eerste helft. In de tweede helft herpakken we ons nog een beetje. Maar tot nu toe overheerst de teleurstelling dat we hier niet drie punten hebben gepakt. Misschien komt over een paar dagen die trots omhoog."

"Die goal is er eindelijk, hopelijk komen er meer. Het zit in mijn spel. De trainer zegt dat ik voor de goal moet komen en moet loeren op zulke lelijke goals. Dat maakt mij niet uit, ik knik hem binnen, dus dat is prima."

Geen grip

Doelman Norbert Alblas vond ook dat NEC niet het vereiste niveau haalde. "De eerste helft kregen we geen grip op ze. Desondanks geven we weinig weg, maar uit een zuur moment krijgen we vlak voor rust een doelpunt tegen. Uiteindelijk hadden we zelfs nog kunnen winnen. Als het niet mooi kan, dan moet het maar op deze manier."

"Het ging heel moeizaam. Ik probeerde het vanuit het doel wakker te houden. Het moest scherper en er moest een tandje bij. Ik denk dat ik belangrijk kan zijn in de coaching, daar stop ik ook mijn energie in. Er zit meer in bij ons, dus kop omhoog en op naar vrijdag."

Tentamen

Beekman is ondertussen ook bezig met een studie fiscaal recht. "Ja, het gaat prima. Ik heb mijn eerste tentamen gehad en die krijg ik over een week terug. Tot nu toe is de combinatie iets zwaarder dan vorig jaar bij de beloften, maar ik krijg ook wel gaatjes in mijn agenda. Maar doelpunten scoren is belangrijker dan een tentamen", lacht de student.