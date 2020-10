'Jullie zijn knettergek', Barry en Joyce toveren kroeg om tot kerstwinkel

Het café van Barry en Joyce staat bomvol met kerstspullen. Alleen aan de toog is nog te zien dat je eigenlijk in een bruin café bent. Het biljart is afgedekt en dient als tafel waarop kerstmutsen, engeltjes, kerstmokken en nog veel meer is uitgestald.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

In de aanloop naar de laatste persconferentie werd al duidelijk dat er een sluiting van de horeca aan zat te komen. "Zodoende zijn we aan het denken gegaan, want we gaan niet stilzitten", zegt Joyce.

"We zeiden tegen elkaar, het zal wel langer duren dan die vier weken, tot aan de kerst. En Joyce heeft altijd de wens gehad om een winkeltje te beginnen. Toen kwam het idee van een kerstwinkel", vult Barry haar aan.

Wisselende reacties

En staat hun café dus vol kerstartikelen. "Het is een beetje uit de hand gelopen", bekent Joyce lachend. Barry: "Het staat helemaal ramvol. Dat komt omdat we een partijshop compleet opgekocht hebben."

De reactie van de vaste klanten van het café zijn wisselend. "De een vindt het geweldig en de ander zegt: jullie zijn echt helemaal knettergek", zegt Joyce.

Sinds de opening van de kerstwinkel, afgelopen zaterdag, is er al heel wat aanloop geweest. Maar of het ook echt een financieel succes gaat worden weet Barry niet. "Als je me dat met de kerst vraagt, weet ik het. Ik ben blij als de biljartballen straks weer gaan rollen. Het is leuk voor even, maar we blijven toch een café."