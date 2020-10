Dit zijn de grootste coronabrandhaarden van onze provincie

Het is een week na de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge waarin ze aankondigden dat er strenge maatregelen gingen gelden voor het hele land. De horeca zit inmiddels op slot, de verkoop van alcohol is na 20.00 uur verboden en het dragen van mondkapjes wordt verplicht. Hoe staat Gelderland er deze dinsdag voor?

Heel Gelderland valt inmiddels onder het risiconiveau ernstig. Landelijk is dat ook aan de orde, wat te zien is aan het gemiddelde aantal besmettingen per 100.000 inwoners dat op 47 staat. Van de 51 gemeentes in onze provincie zitten er dertien boven dat gemiddelde.

De vijf Gelderse gemeenten met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners.

Gemeente Aantal besmettingen per 100.000 inwoners Druten 100 Lingewaard 75 Berg en Dal 74 Culemborg 69 West Maas en Waal 62

In andere gemeenten liggen de aantallen beduidend lager. In Voorst blijft het aantal besmettingen onverminderd laag, Rozendaal telde de hele afgelopen week zelfs helemaal geen besmettingen.

De vijf Gelderse gemeenten met de minste besmettingen per 100.000 inwoners.

Gemeente Aantal besmettingen per 100.000 inwoners Elburg 13 Putten 12 Hattem 8 Voorst 4 Rozendaal 0

Benieuwd hoe het in jouw gemeente gesteld is? Dat kun je hier terugvinden.

Heel Gelderland in risiconiveau ernstig

De situatie is zoals gezegd inmiddels in heel Gelderland ernstig. Het landelijke gemiddelde ligt inmiddels op 47 besmettingen per 100.000 inwoners. De enige veiligheidsregio die daar boven komt is Gelderland-Zuid, met een gemiddelde van 48,2 besmettingen per 100.000 inwoners. Noord- en Oost-Gelderland (29,1) en Gelderland-Midden (41,2) liggen er onder.

Het landelijke gemiddelde wordt omhoog gehaald door het westen, waar zeven veiligheidsregio's als zeer ernstig zijn bestempeld.

Dagrecord aangescherpt

De dagcijfers stegen deze week gestaag en kwamen vanaf zaterdag tussen de 700 en de 800 uit. Dinsdag werden er 799 besmettingen gemeld, dat is licht onder het dagrecord van 813 dat vorige week donderdag na een bijstelling naar boven toe werd bereikt. De cijfers lijken inmiddels enigszins te stageneren, hoewel de aankomende dagen daar uitsluitsel over moeten bieden.

Zie ook: Opnieuw een record: 808 coronabesmettingen in onze provincie

Het aantal sterfgevallen loopt echter wel licht op. Deze dinsdag werden 6 nieuwe overlijdensgevallen gemeld. Hoewel dat niet veel lijkt, is dit aantal niet meer gehaald sinds 9 mei. Daar lijkt een negatieve trend in te zitten, zie onderstaande grafiek.