Wildcamera's filmen levende zoogdieren in tuinen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Ecoloog Roy Mol is verbonden aan het project en zeer geïnteresseerd in de foto’s die de wildcamera’s maken. "Er is al veel bekend over biodiversiteit in openbare gebieden, zoals bossen en stadsparken. Maar er is veel minder bekend over biodiversiteit in tuinen", vertelt Mol.

Juist omdat het privégebied is, wordt er weinig onderzoek naar gedaan. "Met dit project proberen we meer inzicht te krijgen in biodiversiteit in tuinen, maar ook bewustzijn te creëren bij inwoners hoe je een tuin het beste diervriendelijk kan inrichten", zegt Mol.

Animo voor wildcamera's is groot

Pim van Bussel en zijn gezin krijgen een wildcamera vier weken te leen. Ze zijn geselecteerd uit meer dan 150 mensen die zich hebben opgegeven voor het project. De camera wordt op een beschutte plek in de tuin geplaatst, in de hoop dat de verschillende dieren de camera zullen passeren. "We hebben best wel een mooie grote tuin met wat bos er bij", zegt Van Bussel.

Hij heeft al enkele sporen in zijn tuin gevonden die duiden op levende zoogdieren. "We vinden drolletjes in het gras waar we ons van afvragen wat het nou precies is", vertelt Van Bussel. "Dit is een mooie manier om te weten te komen wat er allemaal in je tuin zit."

Een 'rommelige tuin' helpt

De foto’s van de camera worden verwerkt in een registratieprogramma van de Wageningen Universiteit. "De foto’s worden per gemeente opgeslagen en daar worden analyses op los gelaten over de stand van de biodiversiteit", vertelt Mol. Het project in Doetinchem is afgelopen zomer gestart en duurt een jaar. In de afgelopen weken hebben dassen, reeën, muizen, egels en steenmarters de camera’s al gepasseerd.

Volgens Mol draagt een 'rommelige tuin' bij aan de biodiversiteit en het leven van zoogdieren. "Ze houden van kleine hoekjes waar wat takkenhoopjes liggen of een composthoop", zegt Mol. "Een vijver in de tuin is ook een aantrekkelijke plek voor dieren. De gemaaide gazonnetjes dragen daar bijvoorbeeld niet aan bij."