Ecomeisjes Rosalie en Wieteke uit Ermelo geven het groene voorbeeld

Rosalie en Wieteke Schadenberg uit Ermelo hebben inmiddels 4000 volgers op hun groene Instagram-pagina. De twee zussen laten als 'Ecomeisjes' zien hoe je op een eenvoudige manier een steentje bij kunt dragen aan een schonere planeet. Hun motto: 'Be the change you want to see', oftewel 'een beter milieu begint bij jou'.

De eerste twee posts van de zusjes zorgden al snel voor de nodige reacties en volgers. Met een foto van een bosje radijs met kweektips en advies om een shampoobar (shampoo in vaste vorm) te gebruiken in plaats van uit een plastic fles vielen ze direct op op de social media. Groene Koppen-milieuspecialist Harm Edens zoekt de Ermelose dames op in de hoop iets van ze op te steken.

Rosalie en Wieteke - de Ecomeisjes - foto Omroep Gelderland

Tubeloze tandpasta

Het concept Ecomeisjes kwam tot stand nadat Wieteke en Rosalie veel over verspilling en vervuilende verpakkingen hadden gesproken. Zelf kochten ze toen al zo weinig mogelijk in plastic verpakte producten en hadden al een eigen moestuintje. 'Hou het simpel, ook kleine stapjes helpen de wereld groener en schoner maken', is hun devies. Zoals de twee doen als ze naar de markt gaan: een eigen mand of tas mee en alle groenten, fruit en kaas gewoon los er in doen, of zoek eens op internet naar tubeloze tandpasta.

Inspireren via Instagram

Na die gesprekken dachten ze: "Bijna niemand in onze omgeving weet dat het zo eenvoudig is. Goh, misschien kunnen we dan andere mensen gaan inspireren." Zo gezegd zo gedaan en op hun Insta-pagina zijn inmiddels talloze praktische tips en verwijzingen te vinden op gebied van voeding, kweken van groente en planten, reizen en beauty.

Even een filmpje voor een post op @Ecomeisjes - foto Omroep Gelderland

Een asiel voor eenzame kamerplanten

Na ruim één jaar actief-zijn op Instagram zeggen de zussen: "We zijn gaan herwaarderen wat we al hebben, we kopen minder en proberen spullen eerst te repareren. Daarnaast zijn we groot fan van tweedehands."

De twee wonen in de buurt van de mooie Ermelosche hei en trekken er regelmatig op uit om de natuur daar (dit keer met hulp van Harm) vrij te houden van zwerfvuil. Rosalie en Wieteke zijn op dit moment bezig met kledingruil en met een plantenasiel (gooi je kamerplant niet in de groenbak maar lever 'm in zodat iemand anders de plant weer op zijn of haar vensterbank kan zetten).

Wat de toekomst betreft hopen de Ecomeisjes ook voorlichting op basisscholen te kunnen gaan geven.

Groene Koppen is te zien op woensdagen vanaf 17.30 uur op TV Gelderland