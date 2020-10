Raadslid Montferland besmet met coronavirus

“Het kan een griepje zijn, maar het kan zeker ook erger zijn”, aldus Van Schriek tijdens de raadsvergadering. “Bij mij kwam het dus wel heel heftig. Ik ben nog erg kortademig, maar het gaat gelukkig de goede kant op. Andere gezinsleden hebben eigenlijk geen verschijnselen gehad, maar zijn allemaal wel positief getest.” De fractievoorzitter en zijn gezin hebben eerst een commerciële test gedaan, waarvan de uitslag negatief was. Van Schriek vertrouwde de uitslag niet en liet zich opnieuw testen door de GGD: “Gezien mijn ziekteverschijnselen hadden wij echt zoiets van: ‘dit kan niet waar zijn’. Vandaar dat we een tweede test hebben gedaan.”

De fractievoorzitter deed zijn verhaal nadat burgemeester Peter de Baat de raad had bijgepraat over de huidige stand van zaken in de gemeente. De Baat benadrukte dat de nieuwste maatregelen pijn doen en diep ingrijpen in onder meer tradities en de economie. “De snelste manier om ervan af te komen is ons aan de maatregelen te houden. Ons eigen gedrag geeft de doorslag”, aldus de burgemeester. Hij benadrukte dat een snelle verandering van gedrag nodig is: “Om gedragsverandering te ondersteunen zal in deze periode strenger worden gehandhaafd. Minder waarschuwen, eerder beboeten.”



Twee derde in Didamse postcodegebieden

Het aantal coronabesmettingen in de gemeente is de afgelopen week toegenomen met 99 positief geteste mensen. Volgens de burgemeester zijn de nieuwe besmettingen nagenoeg evenredig verspreidt over de leeftijd van twaalf tot zestig jaar, met een uitschieter bij de groep tussen de dertig en veertig jaar. Daarnaast valt volgens De Baat de locatie van de besmette personen op: “Het is opvallend dat twee derde van de besmettingen in de Didamse postcodegebieden is.”