Stille herfstvakantie voor musea, maar er is genoeg te doen

Dat de musea hard getroffen werden door de crisis, was al eerder bekend. Na de eerste maatregelen mochten de deuren weer open, voor een beperkt aantal bezoekers.

"We ontvangen op dit moment ongeveer 200 mensen per dag in het museum", vertelt directeur Ronnie Weijers van het Airborne Museum in Oosterbeek. "Dat zouden er anders drie keer zo veel zijn. We zijn erg blij dat er mensen kunnen komen, maar zo'n groot gemis aan inkomsten is natuurlijk wel erg pijnlijk."

Waar zijn museum normaal gesproken speciale activiteiten voor kinderen organiseert in de herfstvakantie, is daar dit jaar niet voor gekozen. "We hebben wel onze normale kinderspeurtochten beschikbaar, en ook de gezins-Escaperoom is nog altijd open voor gezinnen, maar extra activiteiten hebben we dit jaar niet."

Speciale kinderactiviteiten

Sommige andere musea kiezen er wel voor om in de herfstvakantie extra activiteiten aan te bieden. Zo heeft het Bakkerijmuseum in Hattem een 'speurtocht naar speculaas', gaan kinderen in het Boerderijmuseum in Oldebroek aan de slag met appels en peren en wordt in het Nederlands Watermuseum in Arnhem zelf zeep gemaakt.

Museum Elburg staat de hele vakantie in het teken van 'Mysterie in het Museum'. "We organiseren elk jaar de Museum Kidsweek", legt Dirma Speldekamp van dat museum uit. "Dit jaar is het allemaal iets minder vrijblijvend, maar de activiteiten zijn er nog steeds."

Zo ontwikkelen de kinderen op dinsdagmiddag samen een toverdrankje. Erg druk is het nog niet. "Vanwege corona hebben we gezegd dat er maximaal vijftien kinderen mogen deelnemen per keer", zegt Speldekamp. "En dit jaar moeten ze zich van tevoren aanmelden. Dat hebben maar drie kinderen gedaan, dus het is rustig, maar wel gezellig."

Grootouders lijken niet te durven

Naast de beperkende coronamaatregelen, denken musea dat er meer redenen zijn voor het wegblijven van bezoekers. "Mensen gaan toch liever het bos in op dit moment", denkt Jos van den Mosselaar van het Nederlands Watermuseum. "Buiten voelt veiliger. En we zien normaal gesproken veel grootouders met hun kleinkinderen tijdens de herfstvakantie, maar die opa's en oma's blijven nu toch ook liever voorzichtig thuis."

De musea benadrukken stuk voor stuk dat het veilig is om langs te komen. "We werken met tijdsloten", legt Weijers uit. "We laten maar een klein groepje per keer binnen, zodat er overal voldoende afstand gehouden kan worden." Ook Museum Elburg heeft voorzorgsmaatregelen getroffen. "Ouders mogen niet mee naar de kinderactiviteit, maar kunnen wel gewoon veilig door ons museum lopen. Doordat we nu alles online registreren van tevoren, is het allemaal coronaproof."

Trots laten de drie kinderen in Museum Elburg hun potje met toverdrank zien. "Helemaal zelf gemaakt", zegt Fenne. Ze is blij dat er toch activiteiten voor kinderen zijn deze week. "We zijn op vakantie, en anders had ik alleen maar op de camping kunnen blijven. Nu kan ik naar een museum, en is het niet alleen maar saai kijken."