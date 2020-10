Eenzaamheid bij mensen met beperking, theater biedt uitkomst

Het is voor veel mensen lastig om alleen thuis te zitten vanwege de coronacrisis, maar voor mensen met een beperking is het extra zwaar. Vooral als je ook nog eens in de horeca werkt en te maken hebt met de sluiting van de zaak waar je werkt. Bij Theater Tegendraads in Wageningen komen ze bij elkaar in de strijd tegen eenzaamheid.

Bij Theater Tegendraads wordt gedanst, geacteerd en muziek gemaakt. Daarnaast wordt in gesprekken veel met elkaar gedeeld. Dat is nodig ook, want voor mensen met een beperking zijn de coronamaatregelen nog lastiger te volgen dan voor mensen zonder beperking.

Volgens Jan-Willem Slotboom, eigenaar van het theater, is het begrip er gewoon niet. "Je moet je maar voorstellen dat je een rekensom moet maken, maar niet weet hoe je dat moet doen, dan ontstaat er chaos. Zo is het voor mensen met een beperking."

'Ik maak graag contact met mensen'

Om de chaos een beetje de baas te blijven is een dagbesteding, zoals het theater een belangrijke want het geeft structuur aan de dag en verjaagt de eenzaamheid. Vooral als je, zoals Lise en Ruben, tijdelijk niet meer in de horeca kunt werken zoals je gewend bent.

"Ik werk in de bediening en maak graag contact met de mensen. Maar nu werk ik in de keuken met een mondkapje op, dat is heel erg wennen en ik zie geen mensen meer", vertel Lise Baveco. "Ik ben een manusje van alles waar ik werk, maak graag eens een grapje met de mensen, maar die zie ik nu niet meer. Ik heb nu te weinig contact met mensen van buiten", vult Ruben Sondorp aan.

Een fijne dag

Nu Ruben en Lise contacten met andere mensen moeten missen is verwarrend en daar worden ze heel ongelukkig van. Bij het theater wordt dat begrepen en wordt hun verdriet gezien.

"Eigenlijk is niets zeker op dit moment. Per dag kan alles verschillen, je kan ineens thuiszitten of noodgedwongen op je kamer moeten blijven. Hier weten ze tenminste dat ze een fijne dag hebben met mensen die ze kennen en die ze aandacht geven. Hopelijk hoeft Theater Tegendraads niet, zoals eerder dit jaar, alsnog de deuren te sluiten", aldus Slotboom.