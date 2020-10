Mondjesmaat optredens in Schouwburg Amphion

“Als artiesten en gezelschappen ons vragen of ze toch kunnen spelen, wie zijn wij dan om te weigeren”, aldus directeur Charles Droste van het Amphion. “Het is fantastisch dat men wil komen, dus faciliteren wij dat.”

Duidelijk is dat Theatergroep Suburbia op 28,29, 30 en 31 oktober een toneelstuk opvoert in het Amphion. Aanvankelijk zouden ze alleen op 30 oktober op de planken staan. Nu wordt gekozen voor vier voorstellingen waar telkens dertig bezoekers aanwezig kunnen zijn. Ook het DRU Industriepark in Ulft kijkt naar de mogelijkheid om voorstellingen voor minder publiek door te laten gaan, eventueel door vaker op te treden.



Het programma in het Amphion is volgens Droste wel aan verandering onderhevig. "Waarschijnlijk komen veel cabaretiers gewoon naar Amphion toe", schat de directeur in. "Nou ja, gewoon is niet het juiste woord. Net als voor vele andere ondernemers is de stip aan de horizon ons ook nog niet duidelijk. We kunnen en mogen nog niet denken aan volle zalen. Maar stiekem droom ik er wel van."