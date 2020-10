Vrouw opgelicht via Marktplaats

Op 19 juli is te zien hoe deze man voor dat bedrag aan kleding afrekent. Hij betaalt via de mobiele betalingsdienst Apple Pay. Deze is gekoppeld aan de creditcard van zijn slachtoffer, de vrouw uit Zutphen.

De Zutphense had met een advertentie op Marktplaats de interesse gewekt van iemand. De verdachte deed alsof hij geïnteresseerd was en stuurde een betaallink van 10 cent. Hij wilde daarmee zogenaamd de naam en het rekeningnummer van de vrouw controleren. De vrouw stemde in en gaf daarmee onbedoeld de ander toegang tot haar bankgegevens.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Behalve kleding betaalde hij ook boodschappen bij Albert Heijn.

De politie wil weten wie deze man is. Opvallend zijn z’n zwarte badslippers met witte strepen.

Als je de politie kunt helpen, bel dan de gratis tiplijn via 0800-6070 of neem contact op met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Het zaaknummer is 2020338153. Je mag ook dit tipformulier invullen op politie.nl.