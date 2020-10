Nijmegen krijgt geld om overlastgevende asielzoekers aan te pakken

In de stad komen boa's die fietsendiefstal, zwartrijden en agressie in het openbaar vervoer moeten tegengaan. In andere steden komt de focus te liggen op extra cameratoezicht, extra toezichthouders op het treinstation of de verlenging van een pendeldienst.

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat in Nijmegen met name overlast wordt ervaren rondom winkeldiefstallen en zakkenrollerij. Daarbij komt nog agressie en geweld in met name het openbaar vervoer. De meeste overlast komt van asielzoekers die worden opgevangen op locaties buiten de stad.

