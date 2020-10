Wilde achtervolging van autodief eindigt in achtertuin in Duiven

Een wilde achtervolging is maandagavond geëindigd in een achtertuin in Duiven. Een man ging er in Arnhem met een gestolen auto vandoor en wist enkele kilometers uit handen van de politie te blijven. Tegen een vluchtheuvel was de wegpiraat echter niet opgewassen.

Agenten kwamen de gestolen auto in Arnhem op het spoor en zetten de achtervolging in. De bestuurder reed al spookrijdend over Pleijweg, naar de A12 en nam vervolgens de afrit naar Duiven.

Met hoge snelheid ging de achtervolging door in de richting van de Visserlaan. Daar is de verdachte over een vluchtheuvel gevlogen waardoor hij zijn rechter voorband kapot reed.

Gepakt in achtertuin

Op de Mauverstraat in Duiven stopte het voertuig en ging de verdachte er rennend vandoor. Ver kwam hij niet, want in een nabij gelegen achtertuin wisten agenten de man in de kraag te vatten.

Het gaat om een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De gestolen auto is volgens wijkagent Florus Noppen afgelopen dagen gezien bij meerdere diefstallen in onder meer Duiven en Westervoort.

Onderzoek moet uitwijzen of de man ook iets met die zaken te maken heeft.