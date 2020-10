Overvallers cafetaria in Wijchen gezocht

Twee mannen op een scooter komen op zondag 12 juli naar de cafetaria. De bestuurder stopt voor de deur. Een van hen loopt vervolgens naar binnen.

De overvaller trekt een wapen en roept: "Dit is een overval!" De medewerkster rent weg en de overvaller richt zijn wapen op twee klanten die op dat moment wachten op hun bestelling.

Geen contant geld

De overvaller richt zijn aandacht weer op de kassa, maar vanwege de coronacrisis kan in de cafetaria niet met contant geld betaald worden. Het duo gaat er op de scooter vandoor.

We spraken de medewerkster die tijdens de overval in de snackbar was. De tekst gaat daaronder verder.

“Het was afschuwelijk”, vertelt ze. “Het was voor mij niet de eerste keer dat ik ben overvallen tijdens mijn werk in deze snackbar. Alles kwam weer naar boven en ik heb nog steeds slapeloze nachten. Het moment dat hij dat pistool op mij richtte was het ergste. Dat zie ik nog steeds voor me.”

De politie is op zoek naar twee mannen. De overvaller was in het zwart gekleed en hij droeg een lichtblauw mondkapje. Hij droeg verder een capuchon met daaronder een pet. De overvaller had een lichtkleurige tas in zijn hand.

Geen kentekenplaat op scooter

De man op de scooter droeg een lichte broek, een donkere jas en een bivakmuts. De scooter had geen kentekenplaat, vertelt politiewoordvoerder Anne Coenen. "We weten dat het ging om een donkere scooter, het model is ons niet bekend."

De overvaller heeft de tas die hij bij zich had laten liggen. De politie hoort graag van kijkers of ze weten wie zo’n tas in het bezit had.

Kun je de politie helpen deze overval op te lossen? Bel de gratis tiplijn op 0800-6070 of neem contact op met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Vermeld het zaaknummer 2020324570. Je kunt ook dit tipfomulier invullen op de site van de politie.