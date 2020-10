Gerhard krijgt na oproep bijna 100 computers op één dag

Het is een dolle boel in huize Van de Beek in Apeldoorn. Sinds Gerhard van de Beek maandagochtend de oproep deed bij Gelderland Helpt is zijn mailbox ontploft. In 24 uur tijd zijn er 63 mailtjes binnengekomen van mensen die zo'n 95 laptops, desktop computers en tablets aanbieden. Maar ook schermen, voedingen, muizen en toetsenborden mag hij komen halen.

"Ik vind het fantastisch. Ik ben hier zo geweldig blij mee", reageert Gerhard enthousiast als de redactie van Gelderland Helpt hem belt. De familie Van de Beek is een lichtelijk overdonderd en wil eigenlijk nu alle tijd hebben om mailtjes door te lezen, afspraken te maken en routes te gaan rijden om alle laptops op te halen.

Opknappers gezocht

De Apeldoorner knapt thuis oude laptops op om deze vervolgens gratis weg te geven aan mensen die zelf geen laptop kunnen bekostigen. Zijn vrouw helpt hem bij hem bij het ophalen, schoonmaken en een stukje onderzoek, want Gerhard wil er wel zeker van zijn dat de computer of laptop terecht komt bij iemand die het ook echt kan gebruiken. "Het repareren van de apparaten is mijn hobby. Ik ben niet meer in staat om te werken. Dit geeft me afleiding", aldus Van de Beek.

Hij biedt de opgeknapte apparaten aan via een Facebook-groep. Op die berichten reageren honderden mensen. De vraag is dus enorm, maar het aanbod van tweedehands laptops en computers valt de laatste tijd tegen. Dus deed Gerhard een beroep via Gelderland Helpt.

Het is even goed zo

En dat heeft hij geweten. Door de hoeveelheid reacties kan Gerhard de komende tijd vooruit met zijn opknapwerk. "We kunnen hier zoveel mensen blij mee gaan maken", vertelt Gerhard enthousiast. "Maar voor nu is het even goed zo."

Met zijn zoon gaat Gerhard deze week routes rijden door de provincie om overal de aangeboden spullen op te halen. Meer laptops en andere bijbehorende spullen kan Gerhard even niet meer kwijt.

