De stinkwants rukt op en kan grote schade veroorzaken

De Wageningen Universiteit roept de hulp in van het publiek om in kaart te brengen hoeveel bruingemarmerde schildwantsen er in Nederland zijn. De wants wordt ook wel stinkwants genoemd en kan grote schade aan fruitgewassen veroorzaken.

De bruingemarmerde schildwants werd in 2018 voor het eerst in Nederland in Limburg gezien. Volgens onderzoeker Karin Winkler van de universiteit liftte het beestje in de afgelopen decennia met internationaal transport mee en verspreidde zich zo over grote delen van Noord-Amerika en Europa: "Maar het beestje kan natuurlijk ook vliegen", vertelt ze.

In Noord-Italië veroorzaakte de wants vorig jaar voor honderden miljoenen euro's schade aan peren, appels, kiwi's en perziken. De Wageningse onderzoekers willen nu graag weten of het beestje al in Nederland is, en waar dan. Maar ook of ons klimaat wel warm genoeg is voor die bruingemarmerde wants.

Radiopresentator Irene ten Voorde in gesprek met onderzoeker Karin Winkler:

Hoe herken ik de bruingemarmerde schildwants?

In Nederland hebben we al een inheemse grauwe schildwants, maar deze is dus anders: "De bruingemarmerde schildwants heeft geen spikkels onder de buik zoals de inheemse grauwe wants. Dus even van onderen kijken. De grauwe schildwants heeft kleine zwarte stippeltjes onder de buik." Als je het beestje in een glas vangt, kun je dat volgens Winkler het makkelijkst zien.

Hieronder zie je een foto van de bruingemarmerde schildwants:

Foto: Tim Haye

Doordringende stank

Het insect stinkt enorm. "Schildwantsen worden ook wel stinkwantsen genoemd en dat is niet voor niets: ze kunnen een vies stinkende vloeistof afgeven. Die is voor mensen onschadelijk, maar om de penetrante geur niet aan de handen te krijgen, is het aan te bevelen om de wants niet direct aan te raken, maar hem met een potje of buisje te vangen."

Zijn ze er al, en waar dan?

De Wageningse universiteit roept de hulp in van alle Nederlanders om in kaart te brengen hoeveel schildwantsen er in Nederland zijn en waar ze zich bevinden. Het is volgens de universiteit nog moeilijk om precies in te schatten welke schade het insect in Nederland zal veroorzaken.

Wie een bruingemarmerde schildwants vindt, kan de onderzoekers helpen door foto's te maken van de bovenkant, onderkant en 'antennes' van het diertje en die naar de universiteit te sturen. Dat kan naar: karin.winkler@wur.nl