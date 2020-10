'Miljoenen voor megalomaan monster is gebaseerd op drijfzand'

De bijdrage van 10 miljoen euro van de provincie voor het opknappen van het Arnhemse Stadtheater is niet bevestigd of toegezegd aan de gemeente Arnhem. Het bedrag, dat wel in het voorstel staat, is eenzijdig door de gemeente benoemd. De reden daarvoor is dat Arnhem dat geld simpelweg nodig heeft om de financiering rond te krijgen.

"De provincie wordt dus als pinautomaat gebruikt", ziet fractievoorzitter Gerrie Elfrink (SP), die vorige week hardop vraagtekens zette bij het proces dat de gemeente met de provincie heeft doorlopen. "En als die ergens begrijpelijkerwijs een hekel aan heeft, is dat het wel."

'Niet rond te rekenen'

Navraag van Omroep Gelderland leert namelijk dat er geen idee achter zit wat voor dit project een redelijke bijdrage is vanuit de provinciale verantwoordelijkheid of belangen. De gemeente heeft het eigen budget en dat van de betrokken culturele instellingen bij elkaar gelegd en geconstateerd dat er toen nog een tekort van 10 miljoen euro was, legt wethouder Hans de Vroome uit. In zijn voorstel noemt hij het 'een inschatting' van de provinciale bijdrage. Anders was het niet rond te rekenen, erkent hij. Wel meent de gemeente dat die vraag niet onredelijk is.

Het gaat allemaal om de optie waarbij het Stadstheater wordt opgeknapt en daarnaast onderdak moet bieden aan toneelgroep Oostpool en dansgezelschap Introdans. Dat moet 83 miljoen euro kosten. Een bedrag dat critici sowieso onverantwoord vinden om uit te geven, zeker in crisistijd.

'Passende huisvesting van belang'

De provincie ondersteunt instellingen als Oostpool en Introdans en vindt passende huisvesting daarom van belang, laat gedeputeerde Peter Drenth weten. Maar het bedrag van 10 miljoen euro is volgens hem in gesprekken door de gemeente naar voren gebracht, hierover heeft hij geen toezeggingen gedaan. Voorwaarde voor Drenth om bij te dragen, zijn bijvoorbeeld ook de bredere plannen voor dat deel van het Arnhemse stadscentrum.

Die voorwaarde is de gemeente bekend en vindt De Vroome ook 'goed en logisch'. "De provincie ziet graag dat er ook kansen worden gecreëerd voor de ontwikkeling van bruisende binnensteden." Mocht de gemeenteraad zijn voorstel goedkeuren, dan zal hij vervolgens de circa 10 miljoen euro formeel bij de provincie aanvragen, laat de wethouder weten. Op een ledenvergadering van zijn eigen D66, sprak De Vroome eerder van een 'creatieve boekhouding'.

Dit plan is dus op drijfzand gebouwd, concludeert SP'er Elfrink. "Zo werkt het gewoon niet. Hoe kan het dat je nog steeds geen commitment hebt van de provincie en het voorstel wel met droge ogen neerlegt bij de raad." Volgens hem is het tekort van 10 miljoen euro bovendien ontstaan omdat er wensen als parkeerplaatsen en verduurzaming zijn toegevoegd. "Er zitten gewoon extra accessoires op de auto."

'Rentetruc'

Ook wijst Elfrink op het financiële 'trucje' dat de wethouder gebruikt door te rekenen met een lagere rente voor de lening dan normaal gesproken gebeurt. Volgens De Vroome is dat redelijk omdat de marktrente op dit moment lager is. Ook dat scheelt 10 miljoen euro in zijn rekensommetje. De gemeenteraad moet nog besluiten of hij dat toestaat.

"Het college zit er tot de nek toe in en het resultaat is dat er niets gebeurt", meent Elfrink. Wat hem betreft wordt er zo snel mogelijk gestart met de noodzakelijke opknapbeurt voor het Stadstheater en blijven de overige wensen en huisvesting van de andere gezelschappen achterwege. "Het Stadstheater hebben we nodig. Maar ook dat dreigt nu ten onder te gaan aan dit megalomane monster."

De SP wil een debat over de gang van zaken. Volgens Elfrink is het onmogelijk voor de gemeenteraad om op deze manier een goede beslissing te nemen.