Lastige brieven? Moeite met invullen van formulieren? Humanitas helpt

Krijg je brieven met woorden die je niet begrijpt? Heb je moeite met het invullen van formulieren? Of weet je niet zeker welke vergoedingen je allemaal kunt aanvragen? Geldzaken of administratie bijhouden; het is niet voor iedereen even makkelijk. En door omstandigheden kun je ook nog eens het overzicht kwijtraken. Bijvoorbeeld na het overlijden van je partner, bij een scheiding, of wanneer je je baan kwijtraakt.

Thuisadministratie/formulierenhulp helpt je! Ook met de digitale post! Als het alleen niet lukt dan kan dat vanaf nu samen met een vrijwilliger van Humanitas.

Kom langs of bel met de formulierenhulp

De formulierenhulp is telefonisch of tijdens inloopspreekuren. De hulp is gratis en iedereen is welkom. Geschoolde vrijwilligers zijn aanwezig om te helpen bij het invullen van (digitale) formulieren en om de inhoud van brieven begrijpelijk uit te leggen. Ook kun je terecht voor informatie en praktische hulp bij de financiële administratie. Zo kun je hulp krijgen bij het aanvragen/wijzigen van bijvoorbeeld uitkeringen, bijzondere bijstand of kwijtscheldingen of ondersteuning krijgen bij telefoongesprekken met diverse (gemeentelijke) instanties. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen persoonlijke gegevens bewaard.

Humanitas Thuisadministratie: weer greep op je geldzaken

Thuisadministratie helpt mensen om weer greep te krijgen op hun financiën. Slecht inzicht in de administratie leidt vaak tot andere, grotere problemen. Hierom is het goed om mensen te helpen zodat zij weer zelfstandig hun financiën kunnen regelen.

Blijf niet te lang rondtobben, maar laat je helpen. Humanitas Thuisadministratie is er speciaal voor. Een vrijwilliger helpt je je financiële zaken op orde te brengen en op orde te houden. Niet één keer, maar wekelijks. Onze vrijwilligers

Als vrijwilliger bij Humanitas Thuisadministratie geef je mensen overzicht op hun administratie. Soms komt daar door een ingrijpende gebeurtenis de klad in. En voor iemand het weet, ontstaan er schulden. Met jouw hulp kunnen mensen hun zaken weer zelfstandig regelen.

Alle donderdagen in oktober staan de tv-uitzendingen van Gelderland helpt in het teken van de projecten van Humanitas. De vereniging bestaat 75 jaar.



Zie ook: Gelderland helpt in het teken van jarig Humanitas. In deze aflevering nemen we een kijkje bij de formulierenhulp in Velp en zijn we bij een training van de vrijwilligers voor de thuisadministratie in Wageningen.

Krijg weer grip op je administratie met de ondersteuning van Humanitas. Klik hier om te zien of thuisadministraite/formulierenhulp bij u in de omgeving wordt aangeboden.

