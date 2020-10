Extra beveiliging voor kleine oorlogsmusea na diefstallen

Eigenaar Eef Peeters heeft extra maatregelen getroffen voor het Arnhems Oorlogsmuseum 40-45. Hij woont zelf naast het museum en heeft ter beveiliging extra hekwerk aangebracht. Ook heeft hij overal zware dingen gezet zodat niemand zo maar het terrein van het museum op kan rijden.

Peeters deed dat nadat het museum in Ossendrecht vrijwel werd leeggeroofd. De eigenaar van dat Brabantse museum is een vriend van Peeters. In augustus werd er in het Limburgse Beek bij een inbraak voor anderhalf miljoen aan spullen buitgemaakt.

Ook het Betuws Oorlogsmuseum in Heteren neemt extra maatregelen, maar welke dat zijn wil de eigenaar niet zeggen.

Niks waard

Volgens Peeters hebben de spullen in zijn museum niet veel financiële waarde: "Maar het heeft wel veel historische waarde, dat is veel belangrijker." Daarom vindt hij het nodig om het goed te bewaken. Een paar grote honden helpen hem daarbij al: "Het is gemeenschapsgoed. Dat moet hier blijven. Dat moet iedereen kunnen zien. Dat moet niet bij één verzamelaar terecht komen die dat allen maar voor zichzelf heeft."

Bekijk hier de video over het Arnhems Oorlogsmuseum:

Van bonnen tot Russische tank

Het Arnhems Oorlogsmuseum 40-45 is een particulier museum gewijd aan de Tweede Wereldoorlog. Het is een stichting en gevestigd in de voormalige School met den Bijbel in Schaarsbergen. Het is niet opgenomen als erkend museum in het museumregister.

De kern van de collectie bestaat uit een particuliere verzameling van geallieerde en Duitse wapens, uniformen, documenten en vele niet-militaire voorwerpen, zoals rantsoenbonnen en oorlogskranten. Het museum bezit ook een aantal militaire voertuigen en grote wapens, waaronder een Russische T-34 tank die voor het museum staat opgesteld.

Luister hier naar het verhaal van Eef Peeters op Radio Gelderland: